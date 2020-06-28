غرفة أبوظبي تنظم اجتماعاً افتراضياً لـ 100 شركة إماراتية وكورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أول اجتماع أعمال افتراضي إلكتروني، جمع ما يزيد على 100 شركة تجارية إماراتية وكورية جنوبية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاء الاجتماع عن بُعد بدلاً من اللقاء المباشر، وذلك بسبب ما فرضته الظروف الراهنة من تباعد اجتماعي، الذي خلفته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في العالم أجمع.

وقال نائب مدير عام غرفة أبوظبي، عبدالله غرير القبيسي، في بيان أمس، إن «رصيد استثمارات كوريا في الإمارات يبلغ 2.6 مليار دولار أميركي (9.5 مليارات درهم)».

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية نحو 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) عام 2019 منها نحو 3.8 مليارات دولار واردات الإمارات من كوريا، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى كوريا نحو 715.6 مليون دولار، وإعادة الصادرات من الإمارات إلى كوريا نحو 437.4 مليون دولار.

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