«الشارقة الإسلامي»: 55% نمواً في استخدام الخدمات الإلكترونية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تسجيله، أخيراً، نمواً نسبته 55% في استخدام القنوات الإلكترونية والخدمات الذكية، فيما ارتفع عدد المسجلين الجدد في الخدمات الرقمية والتطبيقات المصرفية بنسبة 35%.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في المصرف، وليد العمودي، إن الابتكار التقني، واعتماد أحدث الحلول الرقمية، كانا على رأس أولويات المصرف، الذي قام خلال السنوات الأخيرة باستثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة، وأطلق عدداً من المنتجات الرقمية الخاصة بالخدمة الذاتية، الأمر الذي زاد من إقبال المتعاملين بالبنك على الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات الذكية، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن إدخال المنصات الرقمية المتقدمة أسهم في خدمة المتعاملين، والتيسير عليهم في كل الإجراءات والمعاملات البنكية، حيث شهد المصرف زيادة كبيرة بنسبة 100% في استخدام بعض الخدمات، منها خدمة «تيسير» للحصول على الراتب بشكل مسبق، وقبل موعد الصرف، إلى جانب طلبات تأجيل الأقساط.

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