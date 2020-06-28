وكالات سفر: حجوزات العطلات الخارجية «محدودة» والإقبال «خجول»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بدأت وكالات سياحة وسفر تلقي حجوزات محدودة لقضاء عطلات سياحية إلى بعض الوجهات، لافتة إلى أن معدلات الإقبال «خجولة» حتى الآن في ظل حالة الترقب عالمياً.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن بعض المتعاملين ينتظر تخفيف إجراءات السفر في الوجهات التي ينوون السفر إليها، في ما يبدي آخرون تردداً بخصوص إجراءات الفحوص الطبية التي تطلبها السلطات في المطارات الدولية، ويبحث البعض الآخر عن وجهات آمنة نسبياً، أو لا تفرض إجراءات كثيرة أثناء الدخول أو المغادرة، مشيرة إلى أن أغلبية المتعاملين حالياً في مرحلة ترقب واستفسار.

حجوزات محدودة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن الشركة تلقت حجوزات مبدئية محدودة من متعاملين، لقضاء عطلات سياحية إلى وجهات في أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن معدلات الإقبال «خجولة» حتى الآن، وهي أمر طبيعي في ظل حالة الترقب على المستوى العالمي ككل.

وأضاف أن حركة الحجوزات قد تتغير، بعد أن تتضح الصورة بشكل أكبر في السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تلقت عدداً كبيراً من الاستفسارات من قبل متعامليها بخصوص إجراءات السفر، والشروط التي تفرضها بعض الوجهات السياحية، وغيرها من النصائح والإرشادات المتعلقة بقضاء العطلات خارج الدولة.

وأكد الريس وجود رغبة كبيرة للسفر لدى العديد من المتعاملين لقضاء إجازة خارجية، لكن اتخاذ القرارات قد يأخذ وقتاً، مشيراً إلى أن الشركة توفر معلومات يتم تحديثها باستمرار عن مختلف الوجهات السياحية.

مرحلة ترقب

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن الشركة سجلت خلال الأيام الأخيرة عدداً من حجوزات العطلات إلى وجهات سياحية، بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج، لافتاً إلى أن عدد الحجوزات لايزال محدوداً حالياً.

وأضاف أن أغلبية المتعاملين حالياً في مرحلة ترقب واستفسار، مشيراً إلى أن جمع المعلومات اللازمة واتخاذ قرارات السفر، قد يأخذان بعض الوقت، خصوصاً في ظل هذا الوضع الاستثنائي، نظراً لقيود السفر الحالية الناجمة عن التدابير المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن معظم الاستفسارات يتعلق بالبحث عن وجهات سياحية مناسبة لا تفرض أي متطلبات تتعلق بالحجر الصحي.

ولفت العوضي إلى أن السفر في الفترة الحالية يتطلب بعض الشروط والإجراءات التي ينبغي الاستعداد والتجهيز لها، مشيراً إلى أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال فترة قريبة.

وأكد أن المتعاملين سيختارون وجهات آمنة، أو لا تفرض إجراءات كثيرة أثناء الدخول أو المغادرة، فضلاً عن المحطات التي توفر لها الناقلات الوطنية رحلات مباشرة إليها في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين ينتظرون تخفيف إجراءات السفر في الوجهات التي ينوون السفر إليها.

معلومات غير دقيقة

من جانبه، قال رئيس «شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن الشركة تلقت بعض الحجوزات من قبل متعامليها خلال الأيام الأخيرة لقضاء عطلات سياحية، مشيراً إلى أن العديد منهم متردد بخصوص السفر، نظراً إلى عدم توافر معلومات كافية بخصوص بعض الوجهات.

وأضاف أن هناك معلومات غير دقيقة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل بخصوص متطلبات السفر إلى الخارج، لافتاً إلى أن قرارات السفر تتطلب توافر معلومات صحيحة من جهات معتمدة. وقال إن هذه الطريقة وحدها القادرة على تعزيز الثقة لدى الراغبين بالسفر في ظل هذه الظروف.

وبيّن أنه يمكن لشركات الطيران أن توفر قاعدة بيانات بخصوص متطلبات السفر إلى الوجهات التي تسير إليها رحلات، لافتاً إلى أنه فضلاً عن السفر لقضاء العطلات، فإن هناك توجهاً أكبر للسفر بغرض زيارة الأهل والأقارب، والأعمال.

الفحوص الطبية في المطارات

قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن معظم طلبات المتعاملين في الفترة الحالية هي الاستفسار عن إجراءات السفر إلى وجهات محددة، والشروط اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن الاستفسارات تطال وجهات أوروبية وآسيوية شعبية.

وأوضح أن الشركة تزود المتعاملين معها بهذه المعلومات، وبناء عليه، قد يتم اتخاذ قرار السفر خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن بعض المتعاملين متردد بخصوص إجراءات الفحوص الطبية التي تطلبها السلطات في المطارات الدولية، في ما يبحث آخرون عن وجهات آمنة نسبياً من حيث عدد الإصابات، وتتوافر فيها خدمات طبية بجودة عالية، أو لا تلزم الزوّار بالحجر الصحي، مشيراً إلى أن قرارات السفر حالياً مرتبطة بعوامل عدة.

معظم الاستفسارات يتعلق بوجهات سياحية لا تفرض أي متطلبات خاصة بالحجر الصحي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news