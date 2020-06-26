التصحيحات السعرية خلال «كورونا» تزيد الطلب على عقارات دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد عقاريون بأن التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق العقارية في دبي خلال فترة أزمة «كورونا»، زادت الطلب على العقارات مع دخول مستثمرين جدد يرغبون في الاستفادة من الأسعار التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن استئناف الأنشطة الاقتصادية سيدعم المبيعات في السوق المحلية، داعين المطورين إلى توفير عروض تتماشى مع احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية عبر خطط دفع ميسرة، وإعفاء المشتري من الرسوم.

صفقات مناسبة

وتفصيلاً، قال الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن استئناف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، لاسيما عودة حركة السياحة والسفر، يدعم مبيعات العقارات، حيث سيشجع ذلك العديد من المستثمرين على الدخول في صفقات عقارية مناسبة، خصوصاً مع التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق العقارية في دبي خلال فترة أزمة «كورونا».

وأضاف الزرعوني، أن تأثيرات الأزمة على القطاع العقاري في الدولة عموماً لا تكاد تذكر إذا ما تمت مقارنتها بالأسواق الأخرى حول العالم، مؤكداً أن جائحة «كورونا» لم تؤثر على حركة البيع والشراء والمشروعات العقارية، خصوصاً في دبي، وفقاً للأرقام الرسمية.

ولفت إلى أن حصول المطورين على العديد من المزايا والتسهيلات من شأنه أن يعود بالإيجاب على المشتري النهائي أو المستثمر، متوقعاً أن تشهد السوق العقارية المحلية حركة نشطة على جميع الأصعدة سواء البيع والشراء أو الإيجارات مع وتيرة إنجاز وتنفيذ الكثير من المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

عروض

من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية والمحاضر في معهد دبي العقاري، مهند الوادية، المطورين إلى توفير عروض تتماشى مع احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية عبر خطط دفع ميسرة وكذلك من خلال تقديم قيمة حقيقية وخدمة عملاء استثنائية ليستمروا في إدارة شركاتهم بطريقة ربحية، مع الحرص على توفير حلول مبتكرة لا تعتمد على كثرة الإعلانات أو تخفيض الأسعار، بل بتوفير قيمة حقيقية على المال من خلال طرح خطط الدفع الميسرة، وإعفاء المشتري من رسوم الخدمة ورسوم تسجيل العقار، إلى جانب عقارات مصممة بشكل يتناسب مع احتياجات الطلب الجديدة.

وقال الوادية، إن المرحلة المقبلة ستشهد حركة جيدة على مبيعات العقارات، بالتزامن مع التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق خلال فترة «كورونا»، حيث يبدأ التفكير الآن لدى الأفراد والمؤسسات في الحصول على فرص مناسبة للاستفادة من المستويات السعرية التي وصلت إليها العقارات في دبي.

فرصة

ولفت الوادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة مناسبة لشراء عقار بأسعار توفر قيمة حقيقية على المال.

وذكر أن هناك تغيراً سيطرأ على معادلة العرض والطلب، متوقعاً أن يستمر الطلب على القطاع السكني، كون العمل في بعض الجهات والشركات لايزال حالياً عن بعد من البيت، ولذلك سيزداد الطلب على البيوت.

لكنه توقع بالمقابل، أن يتباطأ الطلب على قطاع المكاتب ومحال التجزئة، مع زيادة التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير.

محفزات

بدوره، قال الخبير العقاري ومؤسس شركة «الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن السوق العقارية المحلية أصبحت تتمتع بمزايا أكثر من السابق فرضتها تداعيات أزمة «كورونا»، خصوصاً بالنسبة لتصحيح الأسعار ووصولها إلى مستويات مغرية للشراء لاسيما بالنسبة للمستثمرين الجدد.

وأشار حارب إلى أن المطورين بدأوا الإعلان عن بعض المحفزات للمشترين لتسريع وتيرة بيع مشروعاتهم، أبرزها تقليل هامش الربح لديهم وتخفيض الأسعار عن ذي قبل، الأمر الذي جعل العروض في السوق حالياً مناسبة لكثير من المستثمرين.

وأضاف أن تسهيلات الدفع تعد أيضاً من أهم المحفزات التي ستزيد الطلب في المستقبل.

استثمار آمن

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن العقار يعد من أفضل الأصول للاستثمار على المدى الطويل، لكن يجب الصبر عليه لتحقيق العوائد الإجمالية المرجوة منه.

وأضاف الوادية أن الاستثمار في العقارات يعد من الاستثمارات الآمنة إذا تم الاستثمار في الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة، وإذا تمت إدارته بالطريقة الصحيحة على المدى الطويل.

- عقاريون دعوا إلى توفير عروض تلبي احتياجات القطاع عبر خطط دفع ميسرة والإعفاء من الرسوم.

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