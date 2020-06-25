كل ما تود معرفته عن الأوراق والإجراءات المطلوبة للسفر من دبي وإليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفر فلاي دبي دليلا مبسطا لأولئك الذين يخططون للسفر هذا الصيف بعد إعادة إطلاق رحلاتها المنتظمة اعتبارًا من 7 يوليو.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “لقد غيرت جائحة كوفيد -19 الطريقة التي نسافر بها وسيتعين علينا جميعًا تحمل مسؤولياتنا. هذا هو السبب في أننا نشارك هذه الخطوات البسيطة ليتبعها الركاب لتمكينهم من السفر بأمان برحلة خالية من المتاعب خلال هذا الصيف ".

وتمنح الإرشادات الخاصة بالسفر الركاب الثقة في معرفة ما يتعين عليهم القيام به للسفر مرة أخرى ، سواء كنت زائرًا دوليًا أو مقيمًا عائدًا أو مواطنًا إماراتيًا أو مقيما في الدولة.

زيارة الاصدقاء والعائلة

اعتبارًا من 07 يوليو ، ستكون دبي مفتوحة للزوار وهذه هي الخطوات التي يجب على الزوار إكمالها قبل السفر:

• تحقق من متطلبات التأشيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة - فهي نفسها التي كانت قبل وباء كوفيد-19 وهذا يشمل التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر من 47 دولة

• شراء تأمين سفر دولي يشمل التامين الطبي

• أكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خال من أعراض كوفيد-19 والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل كافة تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة إصابتك بكوفيد-19

• الخضوع لفحص PCR قبل السفر. يجب أن تظهر الشهادة نتيجة سلبية وان تكون اصدرت في غضون 96 ساعة من الوصول

• إذا لم يكن من الممكن إجراء فحص PCR قبل السفر ، فيمكن إجراؤه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. سيحتاج المسافر إلى الحجر الصحي حتى ظهور النتيجة. إذا كانت النتيجة إيجابية ، فيتوجب العزل لمدة 14 يومًا

عودة المقيمين

يمكن للمقيمين في الإمارات الذين يرغبون في العودة إلى الدولة القيام بذلك بعد إكمال الخطوات التالية قبل سفرهم:

• التقدم بطلب للحصول على الموافقة على العودة إلى دبي على موقع الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي

• أكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض كوفيد والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حال اصابتك بكوفيد-19 .



السفر للعمل او للاجازة

يمكن لمواطني الإمارات والمقيمين فيها الآن السفر إلى أي وجهة مفتوحة للزوار ، ويجب عليهم أيضًا إكمال الخطوات التالية:

• التحقق من موقع IATA Travel Centre على الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت هناك قيود مفروضة على وجهة السفر

• اذا قمت بحجز تذكرة ذهاب وعودة من فلاي دبي سنقوم باجراءات اصدار اذن الدخول

• شراء تأمين سفر دولي يشمل التامين الطبي

• اكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض كوفيد-19 والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة إصابتك بكوفيد-19



جميع القادمين الى دبي

عند الوصول إلى مطار دبي الدولي وبغرض الاقامة في دبي ، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

• الخضوع لفحص PCR في مطار دبي الدولي (إلا إذا كنت تحمل شهادة تفيض بان نتيجتك سلبية لفحص صادر خلال 96 ساعة الماضية).

• الحجر الصحي حتى استلام نتائج الفحص.

• إذا كانت النتائج إيجابية لكوفيد-19 ، فيجب مراعاة فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا

• قم بتنزيل COVID19 - DXB Smart App (من متجر تطبيقات Apple أو من متجر Google Play) للتسجيل لدى هيئة الصحة بدبي قبل مغادرة المطار. تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في مطار دبي الدولي.

• التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دبي ، بما في ذلك ارتداء قناع ، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام.

ستعلن فلاي دبي عن تفاصيل رحلة عملائها قريبًا والتي ستوضح ما يمكن للمسافرين توقعه والمعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها في المرة القادمة التي يسافرون فيها.

يمكن إجراء حجوزات السفر على موقع flydubai.com. ويتعين على المسافرين التأكد من أنهم على اطلاع باللوائح الصادرة عن موقع IATA Travel Centre للسفر طوال رحلتهم.

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