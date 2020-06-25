"الخليجية للاستثمارات": الخسائر المتراكمة 97% من رأس المال

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "الخليجية للاستثمارات العامة"، المدرجة بسوق دبي المالي، في بيان اليوم الخميس، عن نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال حالياً وخطتها لمواجهة تلك الخسائر.



وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي ، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.746مليار درهم، تشكل 97٪ من رأسمالها البالغ 1.8 مليار درهم.

وبينت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي نتيجة انخفاض في قيمة الموجودات وذلك بسبب تحديات السوق بدولة الإمارات.

وأوضحت أن من تلك الأسباب أيضا الفوائد البنكية على القروض والتي تقدر بـ 40 مليون درهم للربع الأول من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إن مجلس الإدارة يناقش تسوية بعض المديونية البنكية مقابل ضمانات بنكية.

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