عودة السياحة تنعش تأجير السيارات فيدبي تدريجياً

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قال رئيس مجموعة عمل شركات تأجير السيارات التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، مروان الملا، إن عودة السياحة إلى دبي، مع استئناف حركة الطيران وفتح المطارات، ستنعش قطاع تأجير السيارات تدريجياً، بعد أن عانى تأثير تفشي جائحة «كورونا»، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، متوقعاً أن يعمل قطاع تأجير السيارات بفاعلية خلال العام المقبل، لاسيما مع التحضير لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف الملا لـ«الإمارات اليوم» أن إعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية في دبي، أمر إيجابي لكل القطاعات، موضحا أن أكثر من 40% من دخل شركات تأجير السيارات يأتي من الأنشطة السياحية والطلب الذي يصنعه السياح.

أكثر استفادة

وذكر الملا أن قطاع تأجير السيارات يعد من القطاعات التي تضررت من تفشي «كورونا»، الذي حد من حركة السفر والسياحة، مشيراً إلى الخسائر التي تكبدتها شركات التأجير مع تعليق السفر خلال الفترة الماضية، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تفاؤله بتعويض تلك الخسائر مع عودة الأنشطة، معتبراً أن القطاع سيكون الأكثر استفادة من انتعاش قطاعات خدمية أخرى واستئناف أعمالها، لاسيما السياحة، مع الزيادة الكبيرة في عدد الزوار إلى الدولة.

وأفاد بأن شركات التأجير واجهت تحدياً حقيقياً خلال أزمة «كورونا»، سواء في انخفاض العمليات التشغيلية، أو تراجع قدرتها على بيع السيارات المستعملة في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن شركات التأجير تعاملت مع الأزمة بطرق مختلفة، معظمها ركز على فكرة خفض كلفة التشغيل من خلال منح الموظفين إجازات، أو خفض الرواتب.

تحمّل

وأكد الملا أن الشركات الكبيرة يمكنها تحمل تأثيرات الجائحة بمرونة أكثر من الشركات الصغيرة، لاسيما أن بعضها واجه مشكلات مع عدد من البنوك، داعياً القطاع المصرفي إلى القيام بدور أكثر إيجابية وفاعلية لمساعدة شركات تأجير السيارات.

وقال إن قطاع التأجير يتطلع أيضاً إلى دعم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لدراسة إعفاء سيارات التأجير من تعرفة «سالك»، لتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في ظل هذه الظروف.

نمو

أفاد رئيس مجموعة عمل شركات تأجير السيارات في دبي، مروان الملا، بأن قطاع تأجير السيارات في دولة الإمارات سيكون من أكثر القطاعات استفادة من نمو الأعمال والسياحة في الدولة، خلال العام المقبل، مشيراً إلى الارتباط الكبير بين قطاع تأجير السيارات وعدد من القطاعات الأخرى، لاسيما القطاع السياحي.

ولفت إلى أن بيانات اقتصادية، نشرت بداية العام الجاري، توقعت تسجيل زيادة في الطلب على تأجير السيارات، بنسبة تصل إلى 30%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وقبل تفشي وباء «كورونا».

40 %

من دخل شركات تأجير السيارات يأتي من الأنشطة السياحية.

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