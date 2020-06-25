إدراج صكوك بـ 500 مليون دولار لـ «الشارقة الإسلامي» في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام عائدات الصكوك لدعم أنشطة المصرف وخطط نموه الاستراتيجية، لمصلحة عملائه في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والأفراد.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن هذه الصكوك، التي تبلغ مدتها خمس سنوات، شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث أبدى 150 مستثمراً اهتمامهم بالصكوك التي بلغ حد الاكتتاب عليها 7.2 أضعاف المبلغ المطلوب. وأوضحت أنه بهذا الإدراج تبلغ قيمة إجمالي الصكوك المدرجة لمصرف الشارقة الإسلامي لدى «ناسداك دبي» مليارَي دولار، إذ سبقته ثلاثة إدراجات في أعوام 2016 و2018 و2019، كل منها بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن «التفاعل الإيجابي الذي حظيت به صكوكنا الأخيرة في السوق، يعكس مدى الثقة القوية باستراتيجية المصرف، التي تهدف إلى تطوير أنشطتنا في مختلف مجالات الأعمال لمصلحة مجموعة واسعة من الشركات والأفراد».

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «هذا الإدراج الناجح من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في بورصة (ناسداك دبي)، يعكس عمق سوق الصكوك في دولة الإمارات، والحيوية التي يتمتع بها القطاع المالي الإسلامي في الدولة».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم: «يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي باعتباره ثامن إدراج للصكوك، حتى الآن، في العام الجاري».

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