"دناتا" تكشف عن إجراءات عديدة لضمان سلامة المسافرين والموظفين.. تعرف عليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دناتا، إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إنها تطبق إجراءات احترازية ووقائية عديدة لضمان سلامة المسافرين والموظفين، وطمأنة الركاب عندما يسافرون جواً إلى دبي ومنها عبر مطار دبي الدولي.

ومنذ بدء تفشي "كوفيد-19"، واصلت فرق خبراء دناتا العمل على مدار الساعة لتطوير وتنفيذ برنامج شامل للصحة والسلامة، وتعزيز الخدمات والوسائل والتدريب عبر عمليات الشركة. ونفّذت دناتا برامج التعقيم، وطبّقت تدابير حماية شخصية جديدة، وأدخلت تحسينات شاملة على خدمات تنظيف الطائرات لحماية موظفيها وتوفير أعلى معايير الأمان العالمية لشركائها من الناقلات الجوية وركابها.

وقال نائب رئيس أول خدمات المطار والسفر في دناتا ستيف ألين: "ترك كوفيد-19 تأثيرات وتحديات كبيرة وشاملة على صناعة السياحة والسفر لم تستثن أحداً، وسوف نجتاز هذه التحديات بالعمل مع الشركاء ووضع صحة وسلامة الناس كأولوية مطلقة في جميع عملياتنا".

وأضاف: "أدخلنا تحسينات على الخدمات والوسائل والتدريب للتكيف مع البيئة الجديدة للعمليات ومساعدة عملائنا من الناقلات الجوية على استعادة ثقة زبائنهم في إجراءات السفر. ونحن في غاية الامتنان لشركائنا وزملائنا في المطار على التزامهم وعملهم الدؤوب لتحقيق أعلى معايير السلامة عبر جميع عملياتنا".

وأكملت دناتا خلال مايو المنصرم برنامجاً شاملاً لتعقيم جميع معدات الدعم الأرضي GSE لحماية موظفيها وركاب عملائها. وجرى تعقيم أكثر من 11500 قطعة من هذه المعدات، بما في ذلك الحافلات والسلالم وحاويات الأمتعة والجرارات وجميع المعدات المستخدمة في عمليات الشحن الجوي.

وبالإضافة إلى تطهير معداتها ومرافقها، زودت دناتا موظفيها بمعدات الحماية الشخصية PPE، بما في ذلك أقنعة الوجه ومواد تعقيم الأيدي، كما قدمت للعاملين في مختلف الأدوار إرشادات مفصلة حول ارتداء معدات الوقاية الشخصية والتخلص الآمن منها. ويقوم فريق من الأخصائيين بإجراء عمليات تفتيش منتظمة للسلامة مع عقد جلسات إحاطة يومياً لضمان فهم واتباع جميع الإرشادات.

كما عملت دناتا مع مطارات دبي لتحقيق أقصى درجات السلامة للمسافرين طوال تواجدهم في المطار، من كاونترات إجراءات السفر إلى الصعود إلى الطائرات. وتم تركيب حواجز زجاجية واقية على الكاونترات، وتعديل مناطق الانتظار لمساعدة الركاب على الالتزام بالتباعد الجسدي. ويشرف على إجراءات الصعود إلى الطائرات وكلاء دناتا الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المطلوبة. وتخضع بوابات الصعود إلى الطائرات بعد كل رحلة لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة.

وعززت دناتا كذلك خدمات تنظيف مقصورات الطائرات. وتتضمن العملية تنظيفاً شاملاً بمواد معقمة لجميع الأسطح، بما فيها النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد واللوحات وفتحات التهوية والخزائن العلويةن بالإضافة إلى المراحيض والمطابخ ومناطق استراحة الطاقم. ومواد التنظيف الكيميائية التي تستخدم على الطائرات صديقة للبيئة ومعتمدة من السلطات المختصة، حيث ثبتت فعاليتها في قتل الفيروسات والجراثيم، كما أنها تترك على الأسطح طبقة واقية تدوم طويلاً ضد التلوث بالفيروسات والبكتيريا والفطريات. ويشرف على عمليات التنظيف والتعقيم فريق متخصص في مراقبة الجودة ومديرو الورديات.

وتوفر دناتا خدمات موثوقة وآمنة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن والتموين في أكثر من 120 مطاراً حول العالم، بما فيها مطار دبي الدولي. وتعمل دناتا في كل موقع بشكل وثيق مع شركائها والسلطات لضمان أعلى معايير السلامة للعملاء والموظفين عبر عملياتها.

فيديو يلقي الضوء على الاحتياطات والاحترازات التي تتيعها دناتا في جميع عملياتها

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