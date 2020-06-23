"طيران الإمارات": 10 وجهات جديدة الشهر المقبل واستئناف تشغيل "العملاقة"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات، في شركة "طيران الإمارات"، عادل الرضا، إن الناقلة ستطلق خدماتها المخصصة لنقل الركاب إلى 10 وجهات إضافية خلال شهر يوليو المقبل ليصل إجمالي عدد وجهاتها إلى 50 محطة مدينة حول العالم.

وذكر الرضا خلال لقاء عن بعد مع وسائل الإعلام المحلية اليوم، أن الشركة ستبدأ بتشغيل طائرات أيه 380 إلى الوجهات الأكثر طلباً بدءاً من منتصف شهر يوليو المقبل، لافتاً إلى أن معدل الحجوزات على رحلات الناقلة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة.

ولفت إلى أن الشركة تشغل حالياً 50 طائرة ضمن أسطولها لخدمة وجهاتها الحالية، مشيراً إلى أن الناقلة تنسق وتتعاون مع مختلف الجهات بما في ذلك شركائها لاستئناف موسم السياحة وتعمل أيضاً على تصميم عروض ترويجية للزوار القادمين إلى الإمارة.

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