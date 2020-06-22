وكالات تدعو إلى التأكد من تلبية متطلبات السفر قبل الحجوزات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون وعاملون في وكالات للسفر إن قرار السماح لسكان الدولة بالسفر إلى الخارج، وفقاً للإرشادات الجديدة، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات اعتباراً من 23 يونيو الجاري، يتضمن العديد من المتطلبات والإرشادات التي ينبغي التأكد من استيفائها قبل إجراء حجوزات تذاكر الطيران.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه ينبغي أولاً تحديد تواريخ السفر بالنسبة للمغادرة والعودة، ومن ثم تسجيل الطلب والموافقة، وتلبية متطلبات الفحوص الطبية، مبينين أن وثائق السفر حالياً لم تعد تشمل جواز السفر أو التأشيرة، بل المستندات التي تؤكد تلبية تلك المعايير والشروط التي تحددها السلطات في وجهة المغادرة أو الوصول، بما في ذلك التأمين الصحي الدولي.

حجوزات متوافرة

وتفصيلاً، قال المدير العام لوكالة «الفيصل»، للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إنه اعتباراً من غد، الموافق 23 يونيو، سيُسمح لسكان الإمارات بالسفر إلى الخارج، وفقاً للإرشادات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية بالنسبة للذين يرغبون في العودة، وكذلك أولئك الذين سيسافرون إلى وجهات منخفضة المخاطر.

وأضاف أن الحجوزات متوافرة عن طريق المواقع الشبكية لشركات الطيران ووكالات السفر، إلى الوجهات التي أعلنت عنها الناقلات الجوية حصراً، وتخضع للشروط والأحكام المرفقة بالحجز.

وبيّن دياب أن الرحلات ليست متاحة وفقاً للجداول المنتظمة التي سبقت مرحلة «كوفيد-19»، حيث إن العودة التدريجية لبعض الوجهات لا تعني تسيير رحلات يومية إليها.

وتابع أنه يمكن اختيار الرحلات وفقاً للنتائج التي يظهرها محرك البحث بالتواريخ الجديدة، مؤكداً أهمية تأكيد الحجوزات بعد تلبية متطلبات السفر.

متطلبات السفر

من جهته، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إنه في المرحلة الحالية ينبغي أولاً تحديد تواريخ السفر بالنسبة للمغادرة والعودة، ومن ثم تلبية متطلبات السفر، التي تتمثل في تسجيل طلب من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، والتسجيل في خدمة «تواجدي» قبل السفر، إلى جانب تلبية متطلبات الفحوص، الطبية بما في ذلك الأمراض المزمنة.

وأوضح أن وثائق السفر حالياً لم تعد تشمل جواز السفر أو التأشيرة، بل المستندات التي تؤكد تلبية تلك المعايير، بما في ذلك التأمين الصحي الدولي لدى المسافر طوال فترة السفر، بحيث يغطي الوجهة المطلوبة.

وأضاف سركيس أنه بمجرد الحصول على الموافقة وتلبية متطلبات السفر، يمكن للمسافر إجراء الحجز لدى شركة الطيران، مشيراً إلى أنه ينبغي على المسافرين أن يلتزموا بالمعايير والإجراءات الاحترازية التي تحددها السلطات في المطار، مثل ارتداء الأقنعة والقفازات والحفاظ على التباعد الجسدي.

وذكر أنه في جميع الأحوال يكون المتعامل هو المسؤول عن تلبية متطلبات السفر، ولن تتحمل شركة الطيران أي مسؤولية في حال لم يتمكن المسافر من استخدام التذكرة.

استيفاء الشروط

بدوره، قال المدير العام لشركة «أصايل للسياحة»، رياض الفيصل، إن الحجوزات الجديدة لتذاكر الطيران، مع السماح لسكان الدولة بالسفر إلى بعض الوجهات اعتباراً من غد، تنطبق عليها الشروط والأحكام التي سبقت مرحلة تفشي «كورونا» بما في ذلك عمليات الإلغاء أو التعديل والاسترداد، وتحمّل الرسوم المطبقة وغيرها.

وأكد ضرورة أن يلجأ المتعامل إلى حجز التذكرة واختيار التواريخ بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، التي أعلنت عنها السلطات المعنية.

وأضاف الفيصل أن من المهم معرفة جميع الحقوق والالتزامات التي تترتب على شراء تذاكر الطيران أو إلغائها أو تعديلها، بالنسبة للحجوزات الحالية، والتأكد من تلبية جميع الشروط والمعايير قبل موعد السفر.

وذكر أنه في جميع الأحوال ينبغي الوجود في المطار لبدء إنجاز إجراءات السفر قبل وقت كافٍ، وفقاً للإرشادات التي تصدرها شركات الطيران أو المطار، مشيراً إلى أنه ينبغي أيضاً التأكد من استيفاء الشروط الخاصة بوجهة الوصول.

استفسارات

قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن وكالات السفر تتلقى حالياً العديد من الاستفسارات بخصوص السفر، ابتداءً من 23 يونيو الجاري، مشدداً على أهمية هذه الاستشارات في المرحلة الحالية بالنسبة للمسافرين، كونها تمكنهم من اتخاذ القرار الصحيح لتفادي أي مشكلات، خصوصاً في ما يتعلق بحجوزات التذاكر والغرامات أو الرسوم التي سيدفعونها، في حال لم يتمكنوا من اللحاق بالرحلة لأسباب لا علاقة لها بشركة الطيران ذاتها، وقدرتها على تشغيل الرحلة في الوقت المحدد.

وأضاف أنه بالنسبة للمواطنين المسافرين، العائدين إلى دولهم أو المقيمين فيها، فإن الإجراءات والمتطلبات محدودة، على عكس الأجانب الراغبين في السفر إلى وجهات خارجية لغرضَي العمل أو الزيارة أو غيرهما.

العودة التدريجية لبعض الوجهات لا تعني تسيير رحلات يومية إليها.

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