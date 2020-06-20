11 ميزة لتحوّل الشركات الخاصة والعائلية إلى «مساهمة عامة» (1-2)

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن هناك 11 ميزة في تحوّل الشركات المساهمة الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة، مؤكدة أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحوّل إلى شركات مساهمة عامة، من خلال سعيها المتواصل لتطوير السوق المالي وتحديث الأنظمة والتشريعات وفق أفضل المعايير العالمية، بما ييسر عملية التحول، إدراكاً منها بأن ذلك يتيح فرصة توفير قنوات تمويل جديدة لهذه الشركات، ويطرح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين في الوقت نفسه، وكذلك رجال الأعمال الراغبين في المساهمة بتلك الشركات.

وبيّنت الهيئة، في نشرة توعوية حديثة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لدعم تحول الشركات إلى مساهمة عامة، إيماناً منها بأن ذلك يسهم في ترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، ويشجع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار فيها.

وفصلت النشرة التوعوية، 11 ميزة لهذا التحوّل وهي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news