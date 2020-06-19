«الاتحاد للطيران»: تذاكر السفر المحجوزة قبل 30 سبتمبر قابلة للتعديل

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أكدت شركة الاتحاد للطيرن، أنها أصبحت تتيح للمسافرين، الذين حجزوا تذاكر سفر على متن رحلاتها قبل 30 سبتمبر المقبل، الإبقاء على تذاكرهم مفتوحة وقابلة للتعديل وذلك في حال تم إلغاء أو تغيير مواعيد الرحلات المحجوزة من قبل الشركة.

وأوضح متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أن الناقلة حريصة على اتباع سياسة مرنة خلال هذه الفترة للتيسير على المسافرين نظراً لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وحدوث تغييرات اضطرارية في جداول الرحلات ترتبط بالظروف الراهنة، مشيراً إلى أن مراكز الاتصال التابعة للشركة تتلقى عدداً كبيراً من المكالمات حاليا.

وبين المتحدث أنه إذا كان حجز المسافر تأثر بسبب تغيير الرحلات، فإن «الاتحاد للطيران» ستبقي على التذكرة الخاصة بالسفر مفتوحة لإعادة حجزها عندما يكون المسافر مستعداً للسفر مرة أخرى في الوقت المناسب له.

ولفت إلى أن الشركة غيّرت سابقاً بعض الشروط الخاصة بالحجوزات بسبب فيروس «كورونا»، منها إلغاء كل رسوم التغييرات الخاصة بالرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020 للتسهيل على المسافرين.

وكانت «الاتحاد للطيران» أعلنت سابقاً عن تسيير رحلات منتظمة الى 42 جهة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مؤكدة أن تشغيل الرحلات لايزال مرهوناً برفع قيود السفر.

كما تتيح الشركة حالياً و30 يونيو الجاري رحلات خاصة من 25 وجهة إلى أبوظبي لدعم عودة المواطنين والمقيمين، فضلاً عن رحلات خاصة من أبوظبي الى 22 وجهة للمساعدة في عودة الأجانب إلى بلادهم، وذلك عبر العمل مع حكومة الإمارات وسلطات الطيران العالمية.

إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، عن استئناف رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة اليونانية أثينا، وذلك ابتداء من 24 يونيو الجاري، على أن تشغل رحلتين أسبوعيتين يومي الأربعاء والسبت على متن طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر» المصممة بنظام الدرجتين.

وبينت الناقلة أن هذه الرحلات ستربط الضيوف المسافرين من وإلى أثينا بعدد من الوجهات الرئيسة في آسيا وأستراليا عبر أبوظبي.

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