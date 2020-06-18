الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى أثينا

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت الاتحاد للطيران عن استئناف رحلاتها من أبوظبي إلى أثينا في جمهورية اليونان، وذلك ابتداء من 24 يونيو الجاري، على أن تشغل رحلتين أسبوعيتين يومي الأربعاء والسبت على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين.

 وتربط هذه الرحلات الضيوف المسافرين من وإلى أثينا بعدد من الوجهات الرئيسة في آسيا واستراليا عبر أبوظبي.

 ومع تشغيل هذه الرحلات، سيبلغ عدد الوجهات الدولية التي تشغّل إليها الاتحاد للطيران 25 وجهة. وابتداء من 1 يوليو، تخطط الاتحاد إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة بشكل كبير، وذلك في حال تم رفع الحظر عن النقل الجوي من وإلى الإمارات.

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