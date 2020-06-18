المركزي : 320 ألف عميل استفادوا من خطة الدعم وتأجيل أقساط بقيمة 8 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي : أبوظبي

كشف المصرف المركزي " أن عدد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي بجانب من تم تأجيل أقساطهم خارج الخطة بلغ 320 ألف عميل حتى الأن ." مؤكدا " أن البنوك أجلت أقساط للعملاء خارج خطة الدعم بقيمة 8 مليارات درهم ." لافتا " أن البنوك سحبت حتى تاريخه 44 مليار درهم من تسهيلات السيولة البالغة 50 مليارا بوما نسبته 88 % .

وفي التفاصيل قال المصرف المركزي في بيان له أن " مجلـــس إدارته عقد اجتماعـه السادس لسـنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي صباح أمس الأول الثلاثاء استعرض فيه استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة ولاحظ التقدم المحرز في عملية السحب من تسهيلات السيولة، وتأجيلات السداد التي منحتها البنوك للعملاء المؤهلين حيث بلغت نسبة سحب البنوك العاملة في الدولة من تسهيلات السيولة الممنوحة لها حوالي 88% من مجموع التسهيلات البالغة قيمتها 50 مليار درهم أي ما يعادل 44 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.

وأضاف " كما بلغ عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي 26 بنكاً، منها 17بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها.

فيما بلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140,000 من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

وأضاف " أن المجلس استعرض أيضا تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة ، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180,000 بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 8 مليار درهم إماراتي.

كما أخذ المجلس علما بجميع التدابير التي تم اعتمادها لمواجهة تدعايات وباء كوفيد-19 من تسهيلات السيولة و الارشادات و التوجيهات الموجهة للبنوك لمساندة العملاء المتضررين.

واستعرض مجلس الإدارة تقارير حول مراقبة النظام المالي، واختبارات قدرة القطاع المصرفي في الدولة على تحمل الضغط والتطورات المالية الكلية.

واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.

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