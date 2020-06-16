"طيران الإمارات": إرشادات جديدة لعودة المقيمين بالإمارات

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها بدأت بتشغيل المزيد من الرحلات للركاب بين دبي و16 مدينة، وهي البحرين ومانشستر وزيوريخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن ومطار جون إف كينيدي في نيويورك وسيول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبيه وهونج كونج وبيرث وبريسبين.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي أن ذلك سيؤدي إلى توفير رحلات للركاب، بالإضافة إلى رحلات الشحن المقررة من دبي إلى 30 مدينة، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن ومانيلا (ابتداء من 11 يونيو) وكابول (ابتداء من 25 يونيو).

وبينت أنه بالإضافة إلى ذلك، تشغل طيران الإمارات رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في متابعة رحلاتهم إلى وجهات طيران الإمارات الأخرى.

وقالت الشركة إنه يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي، إذ يجب ملء الاستمارتين وطباعتهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

وأضافت: تظل قيود الدخول صارمة وسارية عند الوصول إلى دبي، وتشمل: فحص إلزامي تجريه لكم هيئة الصحة بدبي عند الوصول، والتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما ثم الخضوع لفحص ثان قبل انتهاء مدة الحجر.

أوضحت أن سلامة المتعاملين والطاقم ورفاهيتهم تتصدر قائمة أولوياتها، إذ ستخضع كل طائرات الشركة لعمليات تنظيف وتطهير معززة في دبي بعد وصول كل رحلة.

وقالت إن القيود المطبقة على الرحلات والسفر والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد لا تزال سارية المفعول في الكثير من البلدان حول العالم. علاوة على ذلك، نحن نراقب تطور الأوضاع عن كثب، ونأمل استئناف تقديم الخدمات بمجرد أن تسمح لنا الظروف بذلك. ويشمل ذلك الحصول على الموافقات الحكومية وتخفيف القيود المفروضة على السفر واستئناف الرحلات التجارية. وسنعلن عن استئناف تقديم الخدمات عندما تسمح لنا الأوضاع بذلك.

وبينت أنه يمكن حجز تذكرة السفر على موقع Emirates.com أو من خلال وكيل السفر، وفي حال تم حجز كل التذاكر ستظهر الرحلة على أنها غير متوفرة على الموقع، وهنا يمكن التحقق من جدول الرحلات الأسبوعي في أسفل الصفحة لاختيار التاريخ المتاح التالي.

وقالت إنه في حال أراد المتعاملون حجز إحدى هذه الرحلات للعودة إلى دبي، يتعين عليهم الحصول على موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هنا، قبل حجز الرحلة.

وبينت أنه سيتم تشغيل الرحلات من المطار الدولي في كل بلد، وعلى المتعاملين الوصول إلى مكتب إنجاز إجراءات السفر قبل أربع ساعات من موعد المغادرة لتجنب أيّ تأخّر. ويرجى إحضار قناع الوجه وقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وإحضار خطاب الموافقة الذي تم الحصول عليه من قِبل وزارة الشؤون الخارجية والذي يحق لكم بموجبه العودة إلى دولة الإمارات.

وذكرت أنه لا يسمح بنقل أمتعة المقصورة على هذه الرحلات، وستقتصر الأغراض المسموح بنقلها على الكمبيوتر المحمول أو حقيبة اليد أو حقيبة الوثائق أو مستلزمات الأطفال، وتسجيل أي أغراض أخرى، مشيرة إلى أن إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت غير متاح لهذه الرحلات، إذ ستتولى الفرق التشغيلية تخصيص المقاعد بشكل مسبق

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