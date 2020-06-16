"طيران الإمارات": وجهات جديدة يوليو المقبل وارتفاع معدل الحجوزات الحالية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات، في شركة "طيران الإمارات"، عادل الرضا، إن الناقلة ستعلن عن المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة بعد إعلان دولة الإمارات السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات.

وأضاف الرضا في حديث مع قناة العربية، اليوم إن الناقلة ستشغل رحلات إضافية في بداية شهر يوليو المقبل بناء على القائمة الجديدة للوجهات وبعد نيل الموافقات اللازمة من السلطات المختصة.

وذكر أن المزيد من الدول بدأت بتخفيف القيود المتعلقة بالسفر والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعد تفشي الفيروس، مشيراً إلى أنه مع افتتاح وجهات جديدة سيكون هناك اشتراطات وإجراءات احترازية سيتم تطبيقها قبل السفر وعند الوصول إلى الدولة.

وأشار الرضا إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي لبحث هذه الاشتراطات والاطلاع على المستجدات.

ولفت إلى أن بناء جسور جوية بين الوجهات أمر مهم، بحيث يتم الاتفاق على المعايير ذاتها لإجراءات التشغيل حتى بدون تطبيق متطلبات الحجر الصحي، مشيراً إلى أنه تم البدء بالنقاش مع بعض الدول في أوروبا، موضحاً أن الأمر بحاجة إلى الموافقات والاتفاق بين الدول على هذه الإجراءات.

وقال إن شهر يوليو المقبل سيشكل فترة اختبار لجميع القطاعات بما في ذلك الطيران ومستويات الطلب على النقل الجوي.

وأوضح أن "طيران الإمارات"، أعلنت عن تشغيل 30 وجهة عالمية بدءاً من 15 يونيو الجاري، لافتاً إلى أن معدل الحجوزات على هذه الرحلات ارتفعت بشكل إيجابي.

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