بالفيديو.. ذكاء اصطناعي يحمي موظفي "غرفة دبي" من "كوفيد-19"

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

أظهر مقطع فيديو، أنتجته غرفة تجارة وصناعة دبي، عودة موظفي الغرفة إلى مكاتبهم، التزاماً بقرار حكومة دبي بالعودة إلى المكاتب بنسبة 100%.

وأوضح الفيديو سلسلة الإجراءات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها الغرفة لضمان صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، منها استعمال الكمامات والقفازات، ومواد التعقيم، واحترام التباعد الاجتماعي والجسدي، كما شملت الإجراءات قياس درجة حرارة الموظفين عند دخول المبنى بجهاز متطور، واعتماد كاميرات ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبطاقات الدخول لتسجيل دخول الموظفين عوضاً عن البصمة، وإعادة ترتيب بيئة العمل والمكاتب لضمان التباعد الجسدي، ووضع عوازل زجاجية بين مكاتب الموظفين لتوفير أقصى درجات الحماية، ووضع إرشادات وقائية وملصقات على الجدران والأرضيات في المصاعد والأماكن المشتركة، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم في كل طوابق المبنى، والالتزام باستخدامها طوال الوقت، وعقد جميع الاجتماعات الداخلية بين الموظفين عبر الاجتماعات الافتراضية، وتعقيم المكاتب قبل وبعد انصراف الموظفين.

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