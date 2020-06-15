8000 منشأة في أبوظبي تستفيد من مبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة السياحة والترفيه والمطاعم، بتجديد عقود إيجار هذه المنشآت، والاستمرار في النشاط وعدم إيقافه تأثراً بالظروف التي تمر بها هذه المنشآت حالياً، والمرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك للاستفادة من مبادرة حكومة إمارة أبوظبي باسترداد 20% من القيمة الإيجارية للمنشآت العاملة في هذه الأنشطة.

وقال مدير إدارة التطوير الصناعي في اقتصادية أبوظبي، خالد مبارك بني زامة، في إحاطة إعلامية عن بُعد، أمس، إن إجمالي القيمة الإيجارية لنحو 8000 وحدة عقارية تعمل في هذه الأنشطة، وتنطبق عليها المبادرة، يزيد على مليار درهم، فيما تبلغ نسبة الـ20% نحو 200 مليون درهم، تتحملها حكومة أبوظبي.

وأوضح بني زامة أن هذه المبادرة التحفيزية تستهدف المنشآت التي تثق بمناخ الاستثمار في أبوظبي، وتعتزم الاستمرار في أنشطتها، وتسعى إلى ابتكار حلول جديدة تساعد في الاستمرار، لاسيما أن هذه المنشآت تتحمل قيمة إيجارية مرتفعة.

وذكر أن الأنشطة التي تتضمنها المبادرة تشمل: المقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، فضلاً عن مكاتب السياحة، والأماكن الترفيهية للأطفال، وأنشطة الرياضة، والـ«سبا» للرجال والنساء، والمسارح، والسينما داخل المراكز التجارية وخارجها.

ودعا بني زامة أصحاب المنشآت إلى محاولة الحصول على تخفيض الإيجارات من جانب ملاك العقارات، لافتاً إلى أن الدائرة تدعو الملاك إلى التفاعل مع الظروف الراهنة، وتحمّل مسؤولياتهم المجتمعية، وخفض القيمة الإيجارية لأصحاب المنشآت المتضررة.

وأكد وجود مرونة كاملة في هذه المبادرة، مبيناً أن المبادرة تشمل المستثمرين الجدد الذين يجددون الإيجارات خلال الفترة من أبريل 2019 إلى أبريل 2020، فضلاً عن المستثمرين القدامى الذين يجددون الإيجارات بين الأول من أبريل الماضي وحتى سبتمبر المقبل.

وكشف أن «اقتصادية أبوظبي» تلقت 220 طلباً من منشآت مؤهلة، للحصول على قيم التخفيض، كما تم إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني، ورسائل نصية قصيرة للمواقع العقارية الـ8000 التي تستحق استرداد نسبة 20%، موضحاً أنه يتم رد قيمة الـ20% في فترة تراوح بين أسبوع وشهر.

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