اعتباراً من غد.. "طيران الإمارات" ترفع خدمات الركاب إلى 30 مدينة حول العالم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

بعد موافقة حكومة دولة الإمارات رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، سترفع شركة "طيران الإمارات"، إجمالي خدماتها لنقل الركاب إلى 30 وجهة حول العالم، وذلك اعتباراً من غدٍ 15 يونيو الجاري

ويتوفر الآن على الموقع الشبكي لـ"طيران الإمارات" وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن، وكابول.

وتضاف هذه الوجهات إلى قائمة الرحلات التي تعمل حالياً منذ 21 مايو الماضي إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا، إضافة إلى وجهات كراتشي ولاهور وإسلام أباد، بدأت الناقلة بتشغيل الرحلات إليها اعتباراً من 8 يونيو الجاري، لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

وبإمكان متعاملي "طيران الإمارات" أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وقالت الناقلة إنها تواصل العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

ونفّذت "طيران الإمارات"، مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها في المطار وعلى متن الطائرة، بما في ذلك توزيع مجموعات أدوات النظافة الصحية التي تحتوي على أقنعة، وقفازات، ومعقّم اليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا على جميع المتعاملين مجاناً.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، فإن "طيران الإمارات"، نبهت متعامليها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

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