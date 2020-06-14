«التجديد التلقائي» في خطوة واحدة دون معاملات ورقية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أنه بإمكان المتعاملين تجديد رخصهم التجارية بخطوة واحدة، وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية في خطوة واحدة من دون أي زيارات وأي معاملات ورقية.

وضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات هي: الاستفسار عن الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال، ثم التقديم للخدمة (زيارة) لتقديم المستندات المطلوبة وللحصول على الموافقات الخارجية، تليها الموافقات الخارجية (زيارة) بناء على نوع النشاط الاقتصادي للرخصة التجارية وزيارات لجهات حكومية للحصول على الموافقات، عقد إيجاري أو شهادة ملكية عقارية مصدقة، تقديم المستندات المطلوبة (زيارة)، قسيمة دفع بلدية دبي، وأخيراً دفع رسوم التجديد (زيارة).

ويأتي إطلاق خدمة «التجديد التلقائي»، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعدّ الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة من دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وتضم بوابة حكومة دبي الذكية: آفاق للتحصيل، التطبيق الذكيDED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، حيث يسعى القطاع إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة الأنشطة التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية، التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

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