الاتحاد للطيران تشغل رحلة إنسانية إلى كوستاريكا

المصدر: أبوظبي - وام

شغلت الاتحاد للطيران أمس أول رحلة لها من أبوظبي إلى سان خوسيه عاصمة كوستاريكا.

ونقلت الرحلة مواطنين من كوستاريكا عائدين إلى بلادهم من الإمارات ومساعدات إنسانية مقدمة من حكومة أبوظبي لمساعدة كوستاريكا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحملت الرحلة كذلك مواطنين من جمهورية الدومينيكان، وحطت في سانتو دومينغو، قبل متابعة مسيرتها إلى كوستاريكا.

واستقبلت الرحلة من قبل مسؤولين في حكومة كوستاريكا ودبلوماسيين من السفارة الإماراتية في سان خوسيه.

وإثر تعليق جميع الرحلات المجدولة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات في 24 مارس، شغلت الاتحاد رحلات إنسانية خاصة إلى 34 مدينة غير موجودة على شبكة الوجهات العالمية التي تشغل إليها الشركة رحلات مسافرين ورحلات شحن.

وتضمنت هذه الوجهات كلا من بوغوتا، هافانا، سانتو دومينغو، بوخارست، غروزني، كييف، لارنكا، بودغوريتشا، تيرانا، يريفان، زغرب، أوكلاند، بوبانيسوار، بشكيك، دوشانبي، دكا، إربل، كابول، لوكناو، محج قلعة، أديس أبابا، أنتاناناريفو، باماكو، بانجول، كوناكري، فريتاون، هراري، كينشاسا، موروني، انجمينا، نيامي ونواكشوط. كما شغلت الاتحاد رحلات خاصة لنقل المساعدات الطبية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

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