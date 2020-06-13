"الأوراق المالية" تطلق نسخة جديدة ومطورة من منصتها الرقمية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم





أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع نسخة جديدة من تطبيقها الذكي (SCA UAE) متضمناً العديد من المزايا والخصائص المطورة، وذلك مواكبةً للمستحدثات الرقمية في مجال التطبيقات الذكية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات حكومة دولة الامارات الهادفة إلى تحويل كافة المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية.



ويعد التطبيق الذكي بوابة للوصول إلى كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور المستثمرين والمتعاملين والمهتمين. وتتميز النسخة المحدثة من التطبيق بتصميم جذاب وأكثر تفاعلية مع المستخدمين، بما يضمن الوصول لكافة الخدمات والخصائص بسهولة ويسر باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية، ويتيح إجراء كافة المعاملات وتلقي الخدمات من أي مكان على مدار الساعة.



وقال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: "أثبتت التجربة التي نمر بها حالياً في مواجهة جائحة كورونا أهمية الاستثمار الأمثل في التطبيقات الذكية، والتي تم مؤخراً الاعتماد عليها بشكل كامل- كإجراء احترازي- لتلقي كافة الخدمات والمنتجات الحكومية، بما أسهم في ضمان استمرارية الأعمال بجودة وكفاءة ومرونة عالية". وأوضح أنه "انطلاقاً من سعي الهيئة لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية المتعلقة بالخدمات الذكية والذكاء الصناعي لإحداث نقلة نوعية شاملة في مجال تقديم الخدمات الرقمية وفق أفضل المعايير العالمية؛ فقد سارعت الهيئة من خلال التحديث الجديد بمواكبة المستجدات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكار خصائص مميزة تسهم في تعزيز التجربة الإيجابية للمستخدم أثناء تلقي الخدمة".



وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة: "يرتبط التطبيق المحدث بنظام المستجيب الآلي (Chatbot) الذي تم تطويره باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتيح للمتعاملين إرسال الاستفسارات العامة وكذلك الاستفسارات عن التشريعات، ليقوم النظام تالياً بتوفير الإجابات تلقائياً من واقع قاعدة بيانات التشريعات الخاصة بالهيئة."



من جانبه قال محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: "تسعى الهيئة من خلال الاستثمار في التطبيقات الذكية والمستحدثات التقنية لتحديث منصتها الرقمية والارتقاء ببنيتها الإلكترونية وفق أفضل المعايير الدولية والتوجهات الحكومية في مواكبة التطور الرقمي، وكذلك إحداث نقلة نوعية وشاملة تمكن من تقديم خدمات متميزة بما يحقق أعلى معدلات رضى وسعادة المتعاملين، وفي الوقت نفسه فإن المنصة ستمكن من دعم ضمان استمرارية الأعمال وتوفير الوقت والجهد على الموظفين من خلال تقليل المتطلبات التشغيلية لتقديم الخدمات وأرشفة الوثائق والمستندات، بما يعزز من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".



وأضاف: "يترجم إطلاق المنصة الرقمية بحلتها الجديدة جهود الهيئة الرامية إلى دفع عجلة التحول الذكي من خلال التحسين والتطوير المستمر لخدماتها وتبسيط إجراءاتها، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز تبني المتعاملين لأسلوب حياة أذكى وأكثر مرونة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع الأوراق المالية بالدولة ويعزز من تنافسيته".

ويتيح التطبيق- الذي يدعم اللغتين العربية والانجليزية– للمستخدمين الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة من تشريعات وتعاميم وضوابط وإجراءات وأخبار، إلى جانب الاطلاع على قوائم الشركات المرخصة من قبل الهيئة والشركات المساهمة العامة، كما يمكن للمستخدمين التعرف على الفعاليات والأحداث التي تنظمها الهيئة أولاً بأول عن طريق خاصية تلقي الاشعارات والإعلانات.

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