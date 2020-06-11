«المركزي»: 64 ألف وظيفة جديدة بالربع الأول.. وتوقعات بانتعاش الاقتصاد في النصف الثاني

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

توقّع المصرف المركزي أن يبدأ الاقتصاد الوطني في الانتعاش في النصف الثاني من العام الجاري، بدعم من حزم التحفيز التي أقرها المصرف المركزي والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مشيراً إلى أن أداء الاقتصاد خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري جاء جيداً، حيث تمت إضافة 64 ألف وظيفة جديدة للقطاع الخاص، بجانب زيادة تحويلات المغتربين باتجاه بلدانهم الأصلية بقيمة ثلاثة مليارات درهم.

وتابع أن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر في تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة ثلاثة مليارات درهم، تعادل نمواً ربعياً نسبته 7.8%.

الأنشطة الاقتصادية

وتفصيلاً، أكد المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، أن الأنشطة الاقتصادية شهدت في الربع الأول من العام، تحركات متباينة، حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيداً، خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020، لكن أعقب ذلك تباطؤ عام في الأنشطة الرئيسة وسط الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة «كورونا» (كوفيد-19).

وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وضعت حكومة الإمارات قيوداً جزئية للحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي حد من الأنشطة الاقتصادية المحلية والسياحة والاستهلاك.

وبيّن «المركزي» أنه من المفترض أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري، إذ من المتوقع أن يؤثر برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف من قبل المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والعمالة ونمو الائتمان بمجرد احتواء مخاطر الفيروس.

سوق العمل

وأشار المصرف المركزي إلى أن التطورات السلبية في الاقتصاد الكلي بسبب فيروس كورونا لم تنعكس سلباً على سوق العمل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، و2% على أساس سنوي.

وقال إن عدد الوظائف في القطاع الخاص بلغ 5.1 ملايين موظف، حيث تمت إضافة 64 ألف وظيفة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

وتابع أن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر في تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة ثلاثة مليارات درهم، تعادل نمواً ربعياً نسبته 7.8%، لتصل إلى 41.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، والتي بلغت فيها 38.4 مليار درهم، موضحاً أن شركات الصرافة نفذت حصة تعادل 31.8 مليار درهم من هذه التحويلات، فيما تم تحويل 9.6 مليارات درهم عن طريق البنوك.

وأوضح تقرير «المركزي» أن أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، هي: الهند (37.8%، تلتها باكستان (11.4%)، ثم الفلبين (7%)، ومصر (6.6%)، والولايات المتحدة (3.6%).

ارتفاع الدرهم

وبين التقرير أنه في الربع الأول من عام 2020، ارتفع سعر صرف الدرهم بالقيمة الاسمية على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.

ومقابل عملات أهم 10 شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار، ارتفع سعر صرف الدرهم 0.1% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 1.2% على أساس سنوي.

أما مقابل عملات أهم 10 شركاء تصدير من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط، فبلغ ارتفاع سعر الصرف 0.4% على أساس ربع سنوي، و0.9% على أساس سنوي.

الشمول المالي

وبين «المركزي» أنه أجرى مسحاً شمل 5134 فرداً مقيماً، تجاوزت أعمارهم 15 عاماً، عبر الإمارات السبع، بمن في ذلك الطلاب والأفراد ذوو الدخل المنخفض والمتوسط. وكان الهدف من المسح، هو جمع معلومات من شأنها تمكين المصرف المركزي من تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز درجة الشمول المالي في دولة الإمارات.

وجمع المسح معلومات من الأفراد بشأن قدرتهم على الحصول على الخدمات المالية الرسمية التي تمثل عوامل تمكين ضرورية لتحسين معيشتهم، مثل القدرة على الحصول على حساب مصرفي، والائتمان الرسمي، وخدمات التأمين، والوصول إلى خدمات تحويل الأموال واستخدامها.

وأشار إلى أن نتائج المسح أظهرت أن 85% من البالغين، الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة، هم من مستخدمي خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل، في حين أن 15% يمكنهم الحصول على الخدمات المالية الرسمية، أو بعبارة أخرى «مستبعدون مالياً».

85 %

من البالغين في الدولة يستخدمون خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل.

- سعر صرف الدرهم ارتفع بالقيمة الاسمية خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

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