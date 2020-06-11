«جي إف إتش» تدرج صكوكاً بـ 200 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 200 مليون دولار من قبل مجموعة «جي إف إتش» المالية.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن «جي إف إتش» ستستخدم عائدات الصكوك لدعم ميزانيتها العمومية وتنويع دخلها، حيث يعدّ هذا الإدراج الثاني للمجموعة في «ناسداك دبي»، بعد إدراجها الأول بقيمة 300 مليون دولار في فبراير من العام الجاري.

وتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات إدراج الصكوك في دبي حتى الآن 64.5 مليار دولار، فيما تبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 44%، في حين تعود نسبة 56% منها إلى جهات إصدار مختلفة من حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، هشام الريس: «فيما نقوم بتدعيم أنشطتنا كمجموعة مالية إقليمية ودولية كبرى في أعقاب زيادة رأس المال التي تمت، أخيراً، بنجاح، يسرنا أن نتوسع في علاقاتنا مع المستثمرين من خلال (ناسداك دبي)».

وأضاف أنه «بالنظر إلى ما توفره البورصة من إمكانية الانتشار العالمي، وما تتميز به من معايير عالية في التنظيم، فإنها توفر دعماً ثميناً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى المشاركة الإيجابية مع المشاركين في السوق والمحافظة على دعمهم، من أجل نمو وتطور مجموعتنا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «البورصة توفر لمجموعة (جي إف إتش) وجهات إصدار الصكوك الأخرى روابط ممتازة مع المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى الحضور العالمي المميز». وأضاف: «نتطلع قدماً إلى الترحيب بمزيد من عمليات الإدراج من قبل جهات إصدار عالمية لدعم متطلبات التمويل الخاصة بها، بالتزامن مع تطوير استراتيجياتها التي تهدف إلى تحقيق الازدهار مع التقلبات الاقتصادية الحالية».

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