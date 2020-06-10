41.1 مليار درهم تحويلات العاملين بالإمارات.. تعرف على أكثر 3 دول متلقية للتحويلات الشخصية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري أن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تحويلات العاملين بدولة الإمارات باتجاه بلدانهم الأصلية، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 3 مليارات درهم، تعادل نموا ربعيا نسبته 7.8 %، لتصل إلى 41.4 مليار درهم مقارنة بذات الفترة من 2019، والتي بلغت فيها 38.4 مليار درهم، موضحا أن شركات الصرافة نفذت حصة تعادل 31.8 مليار درهم من هذه التحويلات، فيما تم تحويل 9.6 مليار درهم عن طريق البنوك.

وأوضح تقرير «المركزي» أن أكبر ثلاث بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، هي: الهند (37.8 %) تلتها باكستان (11.4 %) ثم الفلبين (7 %).

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