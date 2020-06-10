"فلاي دبي" تفتح باب الحجوزات إلى وجهتين عربيتين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أضافت شركة "فلاي دبي" وجهتين جديدتين إلى قائمة الرحلات الخاصة التي تشغلها الناقلة في إطار مساعدة المقيمين والزوار من بعض البلدان والموجودين حالياً في دولة الإمارات للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وبحسب بيانات اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فإن الناقلة فتحت باب الحجوزات إلى كل من القاهرة والإسكندرية، ليصل بذلك مجموع الدول التي تغطيها الناقلة في شبكتها إلى 12 دولة.

وإلى جانب مصر فإن الرحلات متاحة أيضاً إلى باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان.

وقالت الشركة إن جميع الرحلات هي للعودة إلى الوطن فقط، وستنقل مواطني الدول المذكورة أعلاه الذين يقيمون في أو يزورون دولة الإمارات حالياً، مشيرة إلى أن جميع رحلات الاتجاه الواحد المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وسيتم تشغيل جميع الرحلات من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي.

وذكرت "فلاي دبي"، أن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على تلك الموافقات.

وشددت "فلاي دبي" على أنه يجب على المسافرين الذين ينجزون إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن، إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (مع قفازات وكمامات إضافية)، وارتدائها طوال مدة الرحلة، مشيرة إلى أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط، كما سيخضع المسافرون للفحص الحراري في المطار، مع تأكيد أنهم لا يعانون أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

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