اقتصادية عجمان تستقبل 2774 طلباً عبر المحادثة الفورية في شهرين

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بأنها تلقت 2774 طلب عبر خدمة "المحادثة الفورية" المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة منذ اطلاقها في شهر أبريل الماضي، وتنوّعت الطلبات بين استفسارات وملاحظات واقتراحات وشكاوي، وفعّلت الدائرة عدد من الخدمات من خلال هذه القناة، حيث انجزت حوالي 1700 خدمة منها ربط أو تفعيل حساب مستثمر، وإصدار الشهادات، وتعديل الأسماء التجارية، وإرسال الرخص الاقتصادية للمتعاملين.

وقال مدير إدارة التسجيل التجاري، مدير إدارة علاقات المتعاملين بالندب في الدائرة، سعود الشمري، إن "خدمة المحادثة الفورية كقناة جديدة للرد على المتعاملين، وقد حظيت منذ إطلاقها قبل شهرين بإقبال كبير من الجمهور، مع اتاحتها باللغتين العربية والانجليزية من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 عصراً، وقد وردتنا استفسارات باللغة العربية بنسبة 32% و68% باللغة الإنجليزية من إجمالي الاستفسارات، وبخطوات بسيطة منها تسجيل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف يستطيع المتعامل البدء بالتمتّع بالخدمة".

وقالت مدير قسم الشكاوى والاقتراحات، بالدائرة، المهندسة ميرة المهيري، إن "أكثر الخدمات المكرّرة التي تم تقديمها عبر المحادثة الفورية هي طلب ربط أو تفعيل حساب مستثمر، طلب سداد رسوم المعاملات، إصدار الشهادات، تعديل الأسماء التجارية، وارسال الرخص الاقتصادية للمتعاملين، وتنوي الدائرة توفير خدمات إضافية جديدة عبر القناة، كذلك اختلفت جنسيات المتعاملين الذين استفادوا من القناة خلال الفترة الماضية كمواطني الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والهند، وبعض الدول الأوروبية منها هولندا وفنلندا وفرنسا".

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