مصرفيون: البنوك تفضّل حالياً شراء المديونيات القائمة على منح تمويلات جديدة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال مصرفيون إن البنوك تفضّل حالياً شراء مديونيات العملاء القائمة على منح تمويلات جديدة بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، مشيرين إلى أن الطلب نفسه على القروض الشخصية الجديدة يشهد هدوءاً حتى تتضح حركة السوق أكثر، وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل انتشار الفيروس.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تقدم للمواطنين تخفيضاً في سعر الفائدة، بما يحقق لهم ميزة خفض القسط الشهري، وتقليل مبلغ الفائدة الإجمالي على التمويل، لافتين إلى أن الفائدة على شراء مديونيات غير الموطنين مستقرة، ولم تشهد تغييراً منذ بداية العام الجاري، لكنّ هناك عروضاً مصاحبة تتمثل في تخفيض رسوم المعاملات أو مبلغ التأمين لتحفيز العملاء على نقل قروضهم.

تراجع القروض

وتفصيلاً، قال مسؤول القروض الشخصية في أحد البنوك العاملة بالدولة، مصطفى أحمد، إن منح القروض الجديدة للعملاء تراجع كثيراً، منذ فبراير الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، بجانب تقليص بعض الجهات المتأثرة عدد الموظفين أو تخفيض رواتبهم، لكنه أكد في المقابل أن البنوك تنشط في استقطاب العملاء من البنوك الأخرى لشراء مديونياتهم، وتقدم للمواطنين تخفيضاً في سعر الفائدة بما يحقق لهم ميزة خفض القسط الشهري، فضلاً عن إنقاص مبلغ الفائدة الإجمالي على التمويل.

وأشار أحمد إلى أن سعر الفائدة على شراء مديونيات المقيمين لم يشهد تغيراً منذ بداية العام الجاري، غير أنه بالنسبة للمواطنين انخفض بواقع 1% تقريباً سواء بالنسبة للتمويل الشخصي أو العقاري.

تسهيلات

من جانبه، قال المصرفي، سلام عبدالكريم، إن الطلب على التمويلات الجديدة يشهد هدوءاً إلى حد كبير، منذ فبراير الماضي، بسبب «كورونا»، علاوة على أن البنوك تتحفظ في منح العميل قرضاً جديداً، إلا إذ تأكدت من عدم تأثره من الوضع الحالي الناجم عن «كورونا»، موضحاً أنه في هذه الحالة يصبح الخيار الأمثل للمصارف هو شراء مديونيات العملاء، لاسيما المواطنين، حيث يتم تقديم تسهيلات منخفضة السعر، بما لا يقل عن 1% من البنوك الموجودين فيها، بجانب تخفيض رسوم المعاملات والتأمين وغيرها.

مخاطرة أقل

بدوره عقّب الخبير المصرفي، أحمد يوسف، أن البنوك تنظر إلى شراء المديونيات في أوقات الأزمات على أنها أقل مخاطرة من منح قرض جديد، نظراً إلى أن البنك السابق لم يمنح عميله تسهيلات من دون التأكد من جدارته وقدرته على السداد، مشيراً إلى أن تداعيات انتشار «كورونا» أوجدت تحفظاً على منح القروض الجديدة، سواء للأفراد أو الشركات العقارية، إلا بعد التأكد من استدامة أعمال الجهة المقترضة، أو استمرار الشخص في وظيفته.

وبيّن يوسف أن نقل المديونية في الغالب يصاحبه أخذ العميل مبلغ تمويل إضافياً، ما يعني أن البنك كسب عميلاً جديداً، وقدّم تمويلاً منخفض المخاطر.

وأضاف أن الطلب على القروض تراجع بسبب تعطل الأعمال، منذ فبراير الماضي، لكن مع استئناف الحركة الاقتصادية فإن من المتوقع أن تنشط التمويلات مجدداً.

وأشار يوسف إلى أن البنوك عادة تقدم فائدة أقل لتمويلات المواطنين، لانخفاض مخاطر أخذ تمويل وعدم سداده، أو السفر خارج الدولة، أو غيرهما من الأمور، لكن مع تراجع الطلب بشكل عام، تقدّم البنوك عروضاً لجذب المواطنين ممن يرغبون في نقل مديونياتهم.

تحديد سعر الفائدة

اتفق مصرفيون على أن الفائدة الحالية لشراء مديونيات المواطنين

الشخصية تحدّد حسب قيمة الراتب على النحو التالي:

-من 60 ألف درهم فما فوق، سعر الفائدة 2.85%.

-من 40 ألفاً إلى 59 ألف درهم تصبح 2.95%.

-من 30 ألفاً إلى 40 ألف درهم 3.15%.

-من 20 ألفاً إلى 30 ألف درهم 3.45%.

مزايا أفضل

قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن شراء المديونيات يرتبط بتقديم البنك مزايا أفضل للعميل، سواء على مستوى قيمة القسط أو سعر الفائدة، ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعات لأسعار الفائدة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، مستطرداً: «لذا العميل من مصلحته أن يوفر في قيمة القسط الشهري ويخفض مبلغ التمويل».

سعر الفائدة على شراء مديونيات المواطنين انخفض 1%، سواء للتمويل الشخصي أو العقاري.

شراء المديونيات يرتبط بتقديم البنك مزايا أفضل، سواء على مستوى قيمة القسط أو سعر الفائدة.

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