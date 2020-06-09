«أبوظبي الأول» يصدر «سندات خضراء» بـ 750 مليون دولار هونغ كونغ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن إصداره الخاص لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار هونغ كونغ، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات.

وأفاد البنك، في بيان له، بأن هذا الإصدار يعتبر الأول للسندات الخضراء المقومة بدولار هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول سندات خضراء بدولار هونغ كونغ من قبل مؤسسة مالية خارجية.

وقالت رئيسة تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول، رولا القاضي، إن لدى «أبوظبي الأول» سجلاً حافلاً بالإنجازات على صعيد التمويل الأخضر، مؤكدة أن تسجيل أول إصدار لسندات خضراء مقومة بدولار هونغ كونغ، من قبل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجاز ناجح آخر للبنك في هذا المجال.

وأضافت: «يمثل التمويل الأخضر عنصراً داعماً لنماذج الأعمال والاستثمارات والتشريعات المستدامة، ما يتماشى مع قيم بنك أبوظبي الأول، والتي تتجسد في هذه الصفقة التاريخية».

وكان بنك أبوظبي الأول أطلق اكتتاب السندات الخضراء الأول والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2017، بقيمة 587 مليون دولار، وأعقبت ذلك سلسلة من السندات الخضراء الخاصة في عام 2019. كما وضع البنك إطار عمل للتمويل المستدام، الذي يعكس عمق التزامه بترسيخ موقعه الريادي في قطاع التمويل المستدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news