بالفيديو : "كورونا" يصنع فرصا أمام رواد الأعمال المواطنين

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

قال رواد أعمال استطلعت الإمارات اليوم آرائهم إن "تداعيات جائحة «كورونا» أوجدت فرصاً في عدد من المجالات، أبرزها الزراعة، وتصنيع وتوريد المواد الغذائية، فضلاً عن الفرص للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالصحة مثل الأجهزة والمعدات الطبية والكمامات والقفازات ومواد التعقيم، مشيرين إلى ضرورة تكيّف رواد الأعمال مع التغييرات الناجمة عن الجائحة.

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