المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة مراسي «بي آند أو»، التابعة لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، خطة لتحويل مرسى ميناء راشد إلى مركز بحري إقليمي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن الشركة وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع «شركة بندار لإدارة اليخوت»، لتطوير عدد من المشروعات، من ضمنها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية، وإطلاق نادٍ بحري ترفيهي، وتوفير مساحة للعرض، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات، وعدد من المرافق الترفيهية البحرية المرتبطة بها.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «بندار لإدارة اليخوت»، عبر خبرتها كشركة دولية في مجال الإبحار، الدعم، لتحويل مرافق شركة مراسي «بي آند أو» إلى مركز ترفيهي للرياضات البحرية بمعايير عالمية، لتصبح على النطاق الأوسع مركزاً لصناعة واقتصاد اليخوت بشكل عام.

كما ستنظم «بندار لإدارة اليخوت» عدداً من الفعاليات الترويجية وسباقات القوارب الشراعية، مستخدمة اثنين من يخوت «فولفو» الشراعية العابرة للمحيطات. وسيرسو القاربان الشراعيان اللذان يحملان اسمي «مينا» و«مارينا» في مرسى «ميناء راشد» للقوارب واليخوت.

ويمتلك مرسى «ميناء راشد» للقوارب واليخوت سجلاً حافلاً من النمو والتوسع في دولة الإمارات، إذ يمثل مركزاً إقليمياً لمحبي القوارب واليخوت والرياضات البحرية. كما أنه يشكل المحرك الرئيس الذي تعوّل عليه شركة مراسي «بي آند أو» لتطوير حضورها في سوق هذا القطاع، لاسيما بما يمتلكه من بنية تحتية تدعم الترويج لإمارة دبي، وجهة عالمية للسياحة.

تطوير ميناء رائد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لـ«ميناء راشد»، محمد المناعي، إن الشراكة مع «بندار لإدارة اليخوت» تمهد الطريق إلى تنفيذ خطتنا للمرحلة التالية من تطوير ميناء راشد، كما أنها تعزز عملنا المتواصل من أجل تحويله إلى أكبر وأفضل وجهة للقوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة.

وتابع: «نحن على ثقة بأن ميناء راشد سيواصل نموه بعد انقضاء جائحة (كورونا)، ضمن ما تقوم به دبي والإمارات، والمنطقة بأكملها من جهود لاستجماع زخمها واستعادة انتعاشها الاقتصادي»، لافتاً إلى أنه تم بناء الشراكة مع «بندار لإدارة اليخوت» لتسهم في الخطط المستقبلية لدبي بأن تكون مركزاً إقليمياً في صناعة الترفيه والرياضات البحرية.

بنية تحتية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «بندار لإدارة اليخوت»، أندرو بندار، إن مرافق مرسى ميناء راشد لا مثيل لها، على صعيد البنية التحتية، فضلاً عن التميز في تجربة وفرصة الإبحار عموماً.

وأضاف: «نتشارك مع الرؤية والمهمة التي تمتلكها مراسي (بي آند أو)، ونتطلع قدماً إلى أن نكون جزءاً من مشروع تطوير مرسى ميناء راشد، ليكون وجهة عالمية لليخوت والرياضات البحرية».

يذكر أن فريق مراسي «بي آند أو» يعكف حالياً على مراجعة أجندة الفعاليات البحرية للعام الجاري، من أجل الاستعداد لاستقبال السباقات البحرية، بمجرد التمكن من استئناف تنظيم تلك السباقات، عبر مراسيها ومرافقها المتعددة.

تطوير عدد من المشروعات بينها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية.

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