1.73 مليار درهم أقساط «إعادة التأمين» في «دبي المالي العالمي» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن وصول إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع إعادة التأمين ضمن المركز، إلى 472 مليون دولار (أكثر من 1.732 مليار درهم)، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد المركز في بيان بأن هذه النتائج تأتي في أعقاب النمو الاستثنائي المسجل خلال العام الماضي، الذي شهد ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع إعادة التأمين في «دبي المالي العالمي» إلى نحو ملياري دولار (7.34 مليارات درهم)، بنمو نسبته 17.4%، مقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن هذا يعدّ أكبر حجم أقساط تأمين مكتتبة في تاريخ المركز على مستوى القطاع، ليعزز بذلك مكانته مركزاً إقليمياً في قطاع إعادة التأمين.

أقساط التأمين

وأوضح المركز أن أقساط التأمين تشمل مجالات عدة، بما فيها قطاعات النقل البحري والبري والجوي، والرعاية الصحية، وتلف المباني والممتلكات، لافتاً إلى أن هذا النمو الكبير جاء نتيجة إلى تفضيل حملة وثائق التأمين، ووسطاء إعادة التأمين ووكالات التأمين، لمركز دبي المالي العالمي عن غيره من المراكز العالمية، لما يتمتع به من بيئة ديناميكية للوصول إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وبيّن أن روّاد قطاع تكنولوجيا التأمين يمثلون ما مجموعه 10 من الشركات العاملة في مجال التأمين المسجّلة في المركز المالي، مشيراً إلى أن تكنولوجيا التأمين تعمل على تعزيز التحول الرقمي للقطاع، من خلال تطوير مجالات الرقمنة والابتكار، وتعزيز أواصر التعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك من خلال توفير حلول تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع التأمين المستقبلية، بما فيها شركة «إيه أي جي»، شركة «أكسا الخليج»، شركة «سيجنا للتأمين الشرق الأوسط»، «دار التأمين»، شركة «متلايف»، شركة «نور للتكافل» (لتكافل الأسرة)، وشركة «زيوريخ المحدودة للتأمين».

نجاح

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «نجاحنا في الوصول إلى أعلى نسبة نمو في الربع الأول من العام الجاري، وعلى مدى عام 2019 في قطاع إعادة التأمين، يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه هذا القطاع، ووضعنا للأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالمنطقة، حيث عملنا على توفير فرص تعاون بين الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، لتلبية متطلبات المستقبل».

وأضاف: «تماشياً مع توجهاتنا لقيادة مستقبل القطاع المالي، فإن المركز المالي يتبنى الرقمنة وتعزيز أصر التعاون، وبناء الكفاءات التي يمكن أن تقدم تغييرات أساسية في القطاع، وتسهم في تهيئة الجيل القمقبل من المتخصصين في الخدمات المالية، كما يستمر قطاع التأمين في التطور، ما يتطلب منا أن نكون جاهزين للمواءمة مع كل التغييرات، ما يؤكد التزامنا بريادة المشهد في نمو قطاع إعادة التأمين».

شراكة

وأشار أميري إلى أن مركز دبي المالي العالمي يسعى إلى استقطاب شركات إعادة التأمين الأوروبية والآسيوية، للإسهام في توسيع نشاط أعمالهم، إذ يوفر المركز منصّة عالمية تستفيد منها الشركات الإقليمية للوصول إلى أهداف النمو العالمية لديها، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة التأمين وإعادة التأمين الرائدة عالمياً «لويدز» ومعهد «تشارترد للتأمين».

100 شركة

تمكّن مركز دبي المالي العالمي، خلال 16 عاماً على تأسيسه، من ترسيخ مكانته مركزاً رائداً لإعادة التأمين في المنطقة، حيث يضم حالياً أكثر من 100 شركة مسجلة عالمياً، بما فيها شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات التأمين القابضة، إضافة إلى الهيئات المرتبطة بقطاع التأمين التي توفر خدماتها للسوق، والتي تضم ثلاثاً من أكبر خمس شركات على مستوى العالم.

وتضم قائمة الشركات العالمية، التي تتخذ من المركز المالي مقراً لعملياتها: شركة «ميونيخ ري»، شركة «لويدز»، شركة «بيركشاير هاثاواي»، شركة «آر جي إيه»، «الشركة الكورية لإعادة التأمين»، شركة «إيه أي جي»، شركة «زيوريخ للتأمين»، شركة «مارش لوساطة التأمين»، وشركة «إيه أو إن».

نمو أقساط العام الماضي يُعدّ الأكبر في تاريخ «المركز» على مستوى قطاع إعادة التأمين.

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