«التحوّط» يدفع متعاملين لبيع السبائك والعملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، أنه على الرغم من التراجع السعري للذهب، فإن الأسعار لاتزال عند حدود مرتفعة، ما شكل إقبالاً من المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية، تحوطاً من تسجيل مزيد من الانخفاضات.

من جانبه، قال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش دهكان، إن الأسواق شهدت بطئاً في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، مقابل إقبال من بعض المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك وعملات ذهبية، للمتاجر، للاستفادة من استمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة، وتحوطاً من تسجيل تراجع أكبر للذهب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العملات الذهبية استأثرت بالحصة الكبرى من مبيعات المتعاملين، فضلاً عن عرض سبائك تركزت في فئة 50 و100 غرام.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في «محل ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إنه وعلى الرغم من تسجيل الذهب انخفاضات أخيراً، فإنه بقي عند حدود مرتفعة، ما حفز عدداً من المتعاملين على بيع ما لديهم من سبائك وعملات ذهبية للمتاجر.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت مظاهر بطء في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، نظراً لاستمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة، وتأثراً بغياب السياح عن الأسواق حالياً، متوقعاً أن تنشط عمليات تجارة السبائك والعملات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

أما مدير «متجر حيات للمجوهرات»، ديليب داهناك، فرأى أن تراجع أسعار الذهب لم يكن مؤثراً بشكل ملحوظ على شراء المشغولات الجديدة، وذلك مع استمرار الأسعار عند حدود سعرية مرتفعة، متفقاً على وجود إقبال من المتعالمين على بيع السبائك والعملات، تحوطاً من انخفاض أكبر لسعر الذهب.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 206.75 دراهم، بانخفاض قيمته 1.75 درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 194 درهماً، بتراجع بلغ درهمين. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 185.25 درهماً، بانخفاض بلغ 1.75 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 158.75 درهماً، بتراجع بلغ 1.5 درهم.

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