"الاتحاد للطيران" تتخذ اجراءً جديداً بشأن رواتب موظفيها

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت مجموعة "الاتحاد للطيران" عن تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاثة أشهر إضافية، نظراً للأوضاع الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضح متحدث باسم المجموعة أن جائحة "كورونا" فرضت تحديات غير مسبوقة على شركات الطيران حول العالم، ومنها "الاتحاد للطيران"، لكنها سعت للحفاظ على أعضاء فريقها وموظفيها.

وجاء قرار تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاثة أشهر إضافية لتصل فترة خفض المرتبات إلى ستة أشهر بسبب الأوضاع الراهنة.

وذكر متحدث أن نسبة تخفيض رواتب مساعدي طيار أول، وطاقم الضيافة الجوية، وصلت إلى 25%، في حين وصلت إلى 50% للمديرين فما فوق، بما يعكس ظروف السوق الحالية.

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