"الاتحاد للطيران "ربط بين 20 دولة عبر أبوظبي اعتباراً من 10 يونيو الجاري

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

تبدأ الاتحاد للطيران اعتباراً من 10 يونيو الجاري بتشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا، آسيا وأستراليا عبر أبوظبي.

وستسمح هذه الخدمة للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر عاصمة الدولة إلى عدد من الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح متحدث باسم الاتحاد للطيران في تصريحات صحافية اليوم ان الاتحاد تستمر خلال شهر يونيو الجاري، بتشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات المعلن عنها سابقاً، وستتوفر بذلك رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي من جاكرتا، كاراتشي، كوالالمبور، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، سيدني وطوكيو إلى مدن أساسية في أوروبا منها أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميلان، باريس وزيورخ.

ولفت المتحدث انه يمكن للمسافرين الراغبين بالحجز زيارة موقع الاتحاد للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة في الوجهات الأخيرة. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية أو بالاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران ، أو الحجز عبر وكلاء السفر.

وأكدت الاتحاد استمرارها بالالتزام بالتوجيهات الخاصة بحكومة دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية حيث عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها

كانت الاتحاد قد أطلقت مؤخراً رحلات ربط بين ملبورن وسيدني إلى لندن، ما يوفر رحلة ربط مباشرة من وإلى لندن عبر أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news