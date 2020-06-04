تمكين 2000 موظف في "إكسبو 2020 " من العمل عن بعد

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أفادت شركة "سيسكو" الدولية للحلول التقنية و شريك الشبكات الرقمية الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" بأنها أكملت أخيرا أكبر عملية نشر لتطبيقات Webex للتواصل المرئي عن بعد في الإمارات، حيث نجحت بالوصل بين 2000 مستخدم نشط في موقع "إكسبو" عبر برنامجها التعاوني.



وأشارت إلى أن التمكين جاء في اطار تنفيذ ممارسات العمل عن بعد للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وعمل إكسبو 2020 دبي امتثالاً للقوانين الجديدة وبهدف ضمان سلامة الموظفين والحفاظ على استمرارية الأعمال.



وأضافت "سيسكو" أنها أطلقت خدمات Webex على نطاق موسع ، وهي توفر حاليا بالفعل حوالي 1000 اتصال يومياً ضمن موقع إكسبو، وتتيح الآن إمكانية الوصول غير المحدود لجميع الموظفين وهم في منازلهمن لافتة إلى وجود 2000 مستخدم Webex نشط حاليا من موظفي فريق إكسبو 2020 دبي.



وأشارت إلى أنها وفرت حلولا تقنية في موقع إكسبو من أبرزها تطبيق للهواتف الذكية يستطيع أن يساعد المستخدمين في البحث عن غرف الاجتماعات وتحديد موقعها وحجزها بأمان، ومساعد صوتي مدعم بالذكاء الاصطناعي يُمكّن التدوين الآلي للملاحظات وإجراء مكالمات الفيديو والتعاون عبر منصة Webex" لدى "سيسكو".



وأفادت بأن "سيسكو" ركزت مع بدء الانتقال إلى العمل عن بعد، على تطوير بنيتها التحتية التقنية لتساعد موظفي إكسبو 2020 دبي على مواصلة العمل بشكل طبيعي.



وقالت نائب رئيس تجربة العملاء لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا،أديل ترومبيتا، إنه "عندما واجه إكسبو 2020 احتمالية الانتقال إلى نموذج عمل رقمي عن بعد، كان من الطبيعي أن نقدم دعمنا في سيسكو عبر الحلول المخصصة التي تناسب قوة عاملة من هذا الحجم. ومع استمرار موظفو إكسبو بالعمل من المنزل، ستساعد المزايا التعاونية وتقنيات الأمان المتقدمة في الحفاظ على استمرارية عمل الفريق كالمعتاد".



وأشارت إلى أن "الشركة خصصت فريق تجربة العملاء المحلي لديها لتشغيل واختبار نظام VPN جديد للتواصل عن بُعد، وتم استخدامه لتعزيز قدرة الـVPN من 300 إلى 8000 اتصال متزامن. وتم في غضون أسبوع ترحيل غالبية المستخدمين إلى النظام المحدّث.



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي، محمد الهاشمي، إن "التقنيات المتطورة مثل Webex تم استخدامها كأداة أساسية لتواصل موظفينا وأداء مهامهم من المنزل. ومكننا فريقهم من البقاء على اتصال والتكيف بسرعة خلال ممارستنا للتباعد الاجتماعي وحماية رفاهية القوى العاملة لدينا".



ولتزويد موظفي إكسبو 2020 دبي بمزيد من الدعم وتمكينهم في هذه الفترة غير المسبوقة، وسّعت "سيسكو" استخدام Webex ليشمل أصدقاء الموظفين وعائلاتهم، لضمان استمرارية اتصالاتهم ونموها بغض النظر عن الظروف.



وأضاف ، المدير التنفيذي لدى سيسكو في منطقة الخليج، شكري عيد، أن "هناك عمليات للتوسع السريع في البنية التحتية لتقنية المعلومات في إكسبو 2020 بشكل غير مسبوق خلال هذه الفترة، وسيستمر موظفو إكسبو 2020 مع حلولنا التواصل عن بعد، بالاتصال والتركيز على مهمتهم المتمثلة بتقديم معرض عالمي استثنائي سيجمع العالم ويساعد في صناعة مستقبل أفضل ما بعد الوباء".

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