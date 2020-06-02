«جلفار» تصدر حقوق اكتتاب للمساهمين بقيمة 500 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أمس، عن إصدار حقوق الاكتتاب لمساهميها بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون درهم.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن إصدار حقوق الاكتتاب سيسهم في تعزيز وضع رأسمال الشركة، وتوفير الدعم المالي لإنجاح خطة النمو المتوسطة المدى.

ولفتت «جلفار» إلى أنه، وفي إطار إعادة هيكلة رأسمالها، فإنها تطرح 500 مليون سهم جديد بقيمة إسمية هي درهم واحد للسهم.

وأوضحت أن الأسهم الجديدة توفّر للمستثمرين الحقوق نفسها، بما فيها حق الحصول على أية أرباح مستقبلية، كما الأسهم الحالية، لافتة إلى أن فترة الاكتتاب ستبدأ بتاريخ 29 يونيو 2020، وتنتهي بتاريخ 12 يوليو 2020.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «طرح حقوق الاكتتاب مكوّن أساسي في خطة التحوّل، التي أثق بأنّها ستدعم جهودنا في تمويل برنامج النمو للسنوات المقبلة».

وشكر الشيخ صقر بن حميد، المساهمين على ثقتهم بقدرة مجلس الإدارة على تعزيز أداء الشركة، سواء من الناحية التشغيلية أو من الناحية المالية، مشيراً إلى أن الأساسات التي يرتكز إليها عمل الشركة صلبة، ولديها الخبرات والقدرات والموارد لاستكشاف مزيد من إمكانات النمو في أسواقها الرئيسة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عصام فاروق: «خلال الأشهر القليلة الماضية، سرعنا رحلة التحوّل بهدف استعادة موقع (جلفار) الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا الإصدار للحقوق خطوة مركزية في استراتيجيتنا المبنيّة على كفاءاتنا الأساسية لتقوية ميزانيتنا، واستثمار فرص النمو المستدام».

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