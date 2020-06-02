«الأخضر» يزين شاشات أسواق المال مع بداية تعاملات يونيو

المصدر: أبوظبي ■وام

بدأت المؤشرات العامة لأسواق المال الإماراتية تعاملاتها، في أولى جلسات شهر يونيو الجاري، على اللون الأخضر الذي اكتست به شاشات التداول، وسط ارتفاع شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة، خصوصاً على الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

ورغم حالة الهدوء المائل للارتفاع المحدود، التي سيطرت على افتتاح الجلسة، فإن وتيرة التحسن أخذت بالصعود بعد ذلك، بعد دخول سيولة على شريحة من أسهم البنوك، الأمر الذي أسهم في رفد القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب قدرها ثمانية مليارات درهم.

وأظهرت تعاملات الجلسة نجاح المؤشر العام لسوق دبي المالي، بتعزيز قدرته مجدداً على تخطي حاجز 2000 نقطة، بعدما ارتفع إلى مستوى 1973 نقطة، بزيادة نسبتها 1.5% تقريباً، مقارنة مع اليوم السابق.

وكان للأداء الإيجابي لسهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 8.8 دراهم، بالتزامن مع إدراجه ضمن مؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي (الشركات الكبيرة)، دور مهم في تعزيز مكاسب سوق دبي المالي، وذلك إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد إلى مستوى 3.53 دراهم.

وحافظ سهم «إعمار» على نشاطه بالغاً 2.55 درهم، فيما ارتفع سهم «إعمار مولز» إلى مستوى 1.36 درهم، وسهم «دو» إلى 5.10 دراهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4170 نقطة، بنمو نسبته 0.70%، مقارنة مع اليوم السابق.

وعلى مستوى السيولة، ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في سوقَيْ أبوظبي ودبي الماليين إلى 389 مليون درهم تقريباً، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 192 مليون سهم، نفذت من خلال 5527 صفقة.

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