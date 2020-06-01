المنصوري: العودة التدريجية إلى العمل تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة الطبيعية

المصدر: سامح عوض الله -دبي وعبير عبدالحليم - ابوظبي

أعرب وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عن تفاؤله بعودة الموظفين بشكل تدريجي إلى مقار عملهم بدءاً من أمس.

وقال المنصوري، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إن «عودة الموظفين تدريجياً إلى عملهم تمثل الخطوة الأولى على مسار العودة للحياة الطبيعية، ونأمل من الجميع الالتزام الجاد، وعدم التهاون في اتباع التعليمات الصحية والوقائية».

وشدّد على أن «قوتنا تكمن في التزامنا في سلوكياتنا والتعامل بمسؤولية عالية، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواصلة جهودها لاحتواء هذا الفيروس، والوصول إلى مرحلة التعافي الكامل منه».

ونوه المنصوري بأننا «قد لمسنا خلال الفترة الماضية تزايد الوعي الصحي لدى مؤسسات وأفراد المجتمع، وهو ما أسهم بشكل كبير في الحد من عدد الإصابات، ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الوعي لإحداث التوازن المطلوب بين استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، لكي نتجاوز هذه الظروف في أسرع وقت ممكن».

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