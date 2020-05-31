"رصيف الاستلام".. خدمة جديدة من "مراس" للحصول على الطلبات دون تلامس

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أطلقت شركة "مراس" خدمة جديدة تتيح للعملاء إجراء الطلبات من المتاجر واستلام طلباتهم من مواقع استلام محددة من سياراتهم عبر "سيتي ووك" و"لا مير" و"ذا بييتش".

وتتيح خدمة "رصيف الاستلام" للعملاء استلام الطلبات من متاجرهم المفضلة بوقت انتظار قليل عبر عملية بسيطة تتكون من ثلاث خطوات دون تلامس:

الطلب

يقوم العميل بإجراء الطلب مع المتجر عبر إحدى نقاط الشراء (الموقع الإلكتروني أو مكالمة هاتفية أو التطبيق الإلكتروني). وبعدها سيتصل موظف من المتجر بالعميل لتأكيد الطلب وإخباره بوقت ومكان استلام الطلب.

الوصول

عندما يصل العميل إلى الموقع المتفق عليه، يقوم بالاتصال بالمتجر عبر طريقة الاتصال المفضلة لديه - مكالمة هاتفية أو تطبيق "واتس أب" أو رسالة نصية، أو غير ذلك – ثم إبلاغ المتجر بتفاصيل نوع السيارة ولونها ورقم لوحة التسجيل.

الاستلام

يقوم موظف المتجر بإحضار الطلب إلى سيارة العميل الذي يقوم بتسديد قيمة الطلب بطريقة غير نقدية.

وتماشياً مع التزام "مِراس" بتنفيذ جميع التدابير التي تفرضها الحكومة لحماية صحة ورفاهية موظفيها وعملائها عبر جميع وجهاتها، سيتم أيضاً تعقيم نقاط الاستلام كجزء من دورة التعقيم المستمرة التي تتم كل ساعتين في جميع وجهات "مِراس".

وأما الذين يفضلون زيارة الوجهات، فيمكنهم الاطمئنان إلى أنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجربة آمنة ومريحة لتناول الطعام والتسوق والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

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