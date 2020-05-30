«المركزي» يصدر توجيهات جديدة لاحتساب خسائر تداعيات «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أصدر المصرف المركزي توجيهاته إلى المؤسسات المالية حول تطبيق المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي.



وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان احتساب الخسائر الائتمانية الناتجة عن تداعيات وباء كوفيد-19 بشكل مناسب، وتقترح حلولاً عملية للتعامل مع تأثير عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد حالياً على تلك الخسائر، الى جانب الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9. كما تسعى هذه التوجيهات إلى تعزيز الشفافية والإفصاح وتسهم بالتالي في تعزيز الاستقرار المالي.



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