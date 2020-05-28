"كوليرز إنترناشيونال" تتوقع انتعاشاً أسرع للسوق الفندقية في الإمارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "كوليرز إنترناشيونال"، للاستشارات إن أحدث توقعاتها الخاصة بتأثير "كوفيد-19"، تشير إلى حدوث انتعاش أسرع للسوق الفندقية في الإمارات خلال الفترة المقبلة.



وأضافت الشركة في تقرير عن توقعات أسواق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السوق الإماراتية ستستفيد من الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي تقرر إطلاقه إلى الربع الرابع من عام 2021.



وأظهرت توقعات الشركة ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإشغال المتوقعة لعام 2021 مقارنة بالعام الجاري، مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.



وعلى صعيد المنطقة ككل، توقعت الشركة أن يستمر تأثير "كوفيد-19"، في القطاع الفندقي خلال العام الجاري، على أن يبدأ التعافي في العام المقبل 2021، لتصل الأسواق إلى أدائها الثابت في العام التالي.



وأضافت الشركة: "كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضرراً من انتشار (كوفيد-19)، في ظل مواصلة الحكومات اتخاذ التدابير الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى غرارها يتخذ ملاك الفنادق أيضاً التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة الناجمة عن التوقف الكامل لقطاع السياحة والسفر".



وبيّنت الشركة أن فريقها أعد هذا التقرير الذي يسلط الضوء على توقعات أداء قطاع الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومستويات الإشغال المتوقعة لعامَي 2020 و2021، مع وضع تأثير الوباء المحتمل في أداء القطاع بالاعتبار، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تشمل 24 سوقاً فرعية من أسواق الفنادق في المنطقة.



وذكرت الشركة أن حالة من عدم اليقين تسود السوق في ما يتعلق بالأداء المتوقع لقطاع الفنادق، واستناداً إلى نتائج الاستبيان الذي أجراه الفريق تشير التوقعات إلى احتمال بدء مرحلة تعافي السوق خلال الربع الرابع من العام الجاري واستمرارها خلال عام 2021.



وبينت أنه تم استقاء البيانات من قاعدة البيانات الفندقية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى البيانات المقتبسة من تقارير شركة "إس تي آر" العالمية، ومراكز الإحصاءات المحلية، مع استخدام عام 2019 كقاعدة للتنبؤ.

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