«اقتصادية أبوظبي» تتلقى 3937 شكوى حول ارتفاع أسعار وسلع مغشوشة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أنها تلقت 3937 شكوى من مستهلكين بشأن ممارسات ضارة في أسواق الإمارة، تتعلق بارتفاع أسعار سلع ومنتجات وتداول سلع مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية للجودة المعمول بها، فضلاً عن مخالفة التعميمات والتوجيهات التي أصدرتها في اطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الدائرة، في تقرير أصدرته أمس، بعنوان «اقتصادية أبوظبي في مواجهة (كوفيد-19)»، إلى أنها قامت بإغلاق 25 منشأة وصادرت مليوناً و79 ألفاً و695 سلعة مغشوشة ورديئة خلال أكثر من 52 ألف زيارة ميدانية لمنافذ بيع و1181 حملة تفتيشية ورقابية، منذ أول مارس وحتى 17 من شهر مايو الجاري، كما وجهت الدائرة خلال هذه الفترة 798 إنذاراً لمنشآت مخالفة، وأصدرت 192 مخالفة بحق منشآت اقتصادية مخالفة.

ونوهت «اقتصادية أبوظبي» بأنها أصدرت 32 تعميماً، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، كما عقدت 12 اجتماعاً مع القطاع الخاص في الإمارة، للتعرف الى مطالبهم وأوضاع السوق، ووضعت 187 ملصقاً ارشادياً على الأرض في مراكز تجارية، تتعلق بتوعية المستهلكين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووزعت 110 آلاف مطبوعة ارشادية في المراكز التجارية والمنشآت الخدمية، تتعلق باجراءات مكافحة «كوفيد-19»، ووجهت 68 رسالة نصية بخمس لغات حول الاجراءات الاحترازية، ونشرت 64 فيديو توعوياً وإرشادياً.

وأشارت إلى أنها أصدرت 25 مبادرة للتخفيف من آثار «كوفيد-19» على مجتمع الأعمال، كما أصدرت 55 لوحة لمتابعة آثار الفيروس على الاقتصاد يومياً، وأصدرت ثلاثة تقارير و11 دراسة اقتصادية حول تداعيات الفيروس، وخمسة مؤشرات لمتابعة حالة الاقتصاد في ظل «كورونا» يومياً.

إصدار 32 تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

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