من الزيادة في الودائع تتّجه إلى البنوك الوطنية 90%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت البنوك الوطنية العاملة بالدولة قرابة 90% من الزيادة في الودائع المصرفية، خلال شهر أبريل الماضي، بما يعادل 18.2 مليار درهم، فيما استحوذت نظيرتها الأجنبية على حصة الـ10% المتبقية بواقع 2.1 مليار درهم، بإجمالي زيادة في الودائع، خلال أبريل الماضي، بقيمة 20.3 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.

وبلغ إجمالي الودائع المصرفية في البنوك الوطنية، بنهاية أبريل الماضي، تريليوناً و651.1 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و632.9 ملياراً بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 18.2 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.1%.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بلغ، بنهاية أبريل الماضي، بقيمة 221.1 مليار درهم، مقابل 219 مليار درهم، بنهاية مارس الذي سبق، بزيادة شهرية قيمتها 2.1 مليار درهم، توازي نمواً نسبته 0.9%.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «العملاء يفضلون التعامل مع البنوك الوطنية، لاسيما في أوقات الأزمات، وهذا ظهر جلياً وقت الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، ويتأكد حالياً في ظل انتشار (كوفيد-19)، حيث تتجه إيداعات المقيمين بقوة نحو المصارف الوطنية»، مضيفاً أن «المصارف الوطنية نجحت، على مدار السنوات الماضية، في توظيف بنية تكنولوجية سهّلت أيضاً عمليات السحب والإيداع، وإجراء كل المعاملات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، بما رفع من مستويات الثقة»، وأكد أن الودائع المصرفية عادة ما تكون مضمونة بضمانات حكومية قوية، بجانب أن البنوك الوطنية جزء أساسي من اقتصاد الدولة، وتحرص الحكومة على استقراره وملاءته المالية، بل وتضع ودائعها به، وهذا سبب آخر للثقة، وتفضيل الاحتفاظ بالأموال بها.

وأشار الركابي إلى أن تداعيات انتشار فيروس «كورونا» جعلت الدول تنغلق على نفسها اقتصادياً واجتماعياً، ومن الطبيعي أن تتجه الأموال نحو البنك الوطني في ظل عدم وضوح الرؤية لعودة النشاط العالمي مجدداً.

وتابع: «من مزايا البنوك الوطنية أيضاً توظيف موظفين يتحدثون اللغة العربية، وفي الوقت ذاته يجيدون لغات أخرى، بما يعطي العميل راحة في التعامل»، لافتاً إلى أن هيكل الودائع المصرفية في الدولة لمصلحة البنوك الوطنية التي تستحوذ على الحصة الأكبر عادة، خصوصاً في أوقات الأزمات.

- إجمالي الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بلغ، بنهاية أبريل، 221.1 مليار درهم.

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