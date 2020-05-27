«اقتصادية أبوظبي» تتلقى 3937 شكوى ارتفاع أسعار وسلع مغشوشة

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي







كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أنها تلقت 3937 شكوى من مستهلكين بشان ممارسات ضارة في أسواق الامارة، تتعلق بارتفاع أسعار سلع ومنتجات وتداول سلع مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية للجودة المعمول بها فضلا عن مخالفة التعميمات والتوجيهات التي أصدرتها في اطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وأشارت الدائرة، في تقرير أصدرته اليوم، بعنوان «اقتصادية أبوظبي في مواجهة كوفيد 19»، إلى أنها قامت باغلاق 25 منشأة وصادرت مليون و79 ألفا و695 سلعة مغشوشة ورديئة خلال أكثر من 52 الف زيارة ميدانية لمنافذ بيع و1181 حملة تفتيشية ورقابية، منذ أول مارس وحتى 17 من شهر مايو الجاري، كما وجهت الدائرة خلال هذه الفترة 798 إنذارا لمنشآت مخالفة، وأصدرت 192 مخالفة بحق منشآت اقتصادية مخالفة.



ونوهت اقتصادية أبوظبي بأنها أصدرت 32 تعميما، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، كما عقدت 12 اجتماعا مع القطاع الخاص في الإمارة، للتعرف على مطالبهم وأوضاع السوق، ووضعت 187 ملصقا ارشاديا على الأرض في مراكز تجارية، يتعلق بتوعية المستهلكين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووزعت 110 آلاف مطبوعة ارشادية في المراكز التجارية والمنشات الخدمية، تتعلق باجراءت مكافحة «كوفيد -19»، ووجهت 68 رسالة نصية بخمس لغات حول الاجرءات الاحترازية، ونشرت 64 فيديو توعويا وإرشاديا.



وأشارت إلى أنها أصدرت 25 مبادرة للتخفيف من آثار «كوفيد -19» على مجتمع الأعمال، كما أصدرت 55 لوحة لمتابعة آثار الفيروس على الاقتصاد يوميا، وأصدرت 3 تقارير و11 دراسة اقتصادية حول تداعيات الفيروس، و5 مؤشرات لمتابعة حالة الاقتصاد في ظل كورونا يوميا.

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