رحلة طيران استثنائية للمصريين العالقين الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت السفارة المصرية بدولة الإمارات عن رحلة طيران استثنائية لشركة مصر للطيران تنطلق غدا من أبوظبي إلى مرسي علم وذلك للمصريين المسجلين بقوائم العالقين.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية هيثم سعد الدين، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية في أبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسي علم) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين، والمقرر أن تغادر أبوظبي غدا في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات.

وذكرت أن الحجز سيكون متاحا علي هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 044358444 ، ومكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبني الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران في أبوظبي شارع الاستقلال - بناية فاضل المزروعي 02634477 ، وعلي المواطنين السابق تسجيل بياناتهم برحلات مرسي علم بالسفارة الحجز علي مركز اتصالات مصر للطيران 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتب شركة مصر للطيران ب أبوظبي .

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن .

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