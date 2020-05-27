شركة تابعة للاتحاد العقارية تباشر الإجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم

المصدر: الإمارات اليوم-أبوظبي

أعلنت شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في إطلاق المشاريع السكنية والترفيهية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قيام شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 100٪ بمباشرة إجراءات التحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم، والجدير بالذكر أن المطالبة متعلقة بأعمال بناء لأحد المشاريع الضخمة التي تم اكتمالها منذ حوالي ١٠ أعوام.

وبهذا الصدد قال السيد/ خليفة الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة، تحرص الإدارة التنفيذية على بذل قصار جهدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة لشركة الاتحاد العقارية وشركاتها التابعة، ولا تألوا جهداً في السعي وراء تحصيل تلك المبالغ من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بما فيه مصلحة لمساهمي الشركة، كما أضاف السيد/ خليفة الحمادي أنه سيتم إطلاع السادة المساهمين والسوق المالي بشكل مستمر حول مستجدات التحكيم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

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