اقتصادية دبي: استمرار إغلاق أنشطة الغوص في الـ"أكواريوم "

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قالت اقتصادية دبي إنها سمحت بإعادة افتتاح الأكواريوم، ضمن أنشطة الترفيه المسموح بها في بروتوكول إعادة افتتاح الأعمال والأنشطة الاقتصادية الذي أصدر أمس، وكشف تعميم اقتصادية دبي عن أنه بالإضافة إلى التدابير الاحترازية التي وضعت لأنشطة الترفيه فإن نشاط الأكواريوم ملزم بالتأكد من وضع اللافتات والإشعارات والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية للجميع، مع الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية (في كل جولة إن أمكن)، عن طريق الاتصال الفعال مع الجماهير.

وأفادت بأنه على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام الالتزام بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي من خلال إدارة الطوابير.

واستبعدت اقتصادية دبي من نشاط الأكواريوم جميع مناطق الجذب في المنزل الخلفي للأكواريوم والتي جرى استمرار اغلاقها خلال الوقت الراهن. وتضمنت اللوائح والسياسات منع نشاط المختبر والمرصد والقارب الزجاجي السفلي ومحاكاة الغواصة وأنشطة لقاء الحيوانات وأنشطة الغوص.

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