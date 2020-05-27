مؤسسة مالية: تسوق مستلزمات البقالة إلكترونياً يقلل النفقات

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

مع انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، لجأ الكثيرون إلى التسوق الإلكتروني لمستلزمات البقالة وشراء المواد الغذائية، فضلاً عن العناصر الضرورية دون مغادرة المنزل، الأمر الذي يتيح لهم التحكم في النفقات وتقليلها على عكس الاعتقاد السائد، وذلك وفقاً لمؤسسة «Credit.org» غير الربحية، المتخصصة في تقديم المشورة المالية، التي أشارت إلى أهمية توفير المال عند التسوق وضبط الإنفاق، من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات التي تساعد في هذا الإطار.

وقالت المؤسسة: «في حين يعتقد الناس أن مشتريات البقالة عبر الإنترنت تزيد صعوبة التحكم بالإنفاق، هناك العديد من الأسباب التي يمكن لها أن تقلل النفقات وتجعلها أفضل طريقة»، موضحة أن التجول في ممرات متجر البقالة يضع المتسوقين وجهاً لوجه أمام إغراءات لا نهاية لها، إذ يحتوي كل رف على عدد كبير من المنتجات التي لم يخططوا لشرائها لكنها تجد طريقها في النهاية إلى سلة التسوق أثناء إتمام الدفع على «الكاونترات».

خطة

وبينت «Credit.org» أن التسوق من المنزل يمنح المستهلكين فرصة التعرف بدقة إلى ما يحتاجونه من منتجات، حيث إن عدم معرفة ما هو متاح يجعلهم ينفقون المال على أشياء لا يحتاجونها، حتى وإن كان العنصر شيئاً سيستخدمونه في النهاية، لكن عملية الشراء هنا لم تكن وفقاً للميزانية الشهرية المخطط لها.

وأضافت أن التسوق دون خطة والتخزين بلا داعٍ يضعان الأفراد في ضائقة مالية، فإذا كانوا يتسوقون من المنزل، فيمكنهم إلقاء نظرة على الثلاجة وحجرة المؤن والتحقق من كمية كل ما لديهم في المخزون، علاوة على تجنب شراء السلع المكررة غير الضرورية.

عروض

وذكرت المؤسسة أن العديد من تطبيقات ومواقع البيع بالتجزئة تحتوي على ميزات يمكنها تنبيهه المتسوق في حال توافر بعض العناصر وفقاً للعروض الترويجية وبأسعار مخفضة للبيع، لافتة إلى أنه يمكن للهاتف الذكي تنبيه المتسوق إلى العنصر الذي يحتاجه، وبالتالي يمكنه شراؤه في الحال دون الحاجة إلى الذهاب للمتجر لمعرفة ما إذا كان المنتج متوافراً أم لا.

تنبيهات الأسعار

وخلال التسوق إلكترونياً، أشارت المؤسسة إلى أنه يمكن أيضاً تعيين تنبيهات الأسعار حتى لا نبالغ في الإنفاق على عناصر معينة، إذ من الممكن أن يحتوي المتجر على ما تريده في متناول اليد، لكن إذا كان السعر مرتفعاً للغاية توفر بعض التطبيقات خاصية تنبيه المستهلك للحصول على صفقة أفضل.

وتابعت أنه مع التسوق عبر الإنترنت، يمكن الانتقال من موقع إلى آخر ومعرفة الأسعار التي يطلبها كل متجر، وبدلاً من الاضطرار إلى التسوق خلال الأوقات الأكثر ازدحاماً في اليوم، يمكن تسجيل الدخول عن بُعد والقيام بالتسوق في أي وقت.

نصائح أساسية

ولفتت المؤسسة إلى بعض النصائح الأساسية لتوفير المال عند التسوق إلكترونياً من البقالة، معتبرة أنه في جميع الأحوال يجب إنشاء خطة للاحتياجات وقائمة بالمنتجات، واستخدام بطاقة ائتمان تزيد من المكافآت. وأضافت أنه على الرغم من أن التسوق ببطاقة ائتمان ليس فكرة رائعة، فإنه يبدو مناسباً للأشخاص الذين بإمكانهم سداد الرصيد بالكامل قبل نهاية الشهر، لكن الذين لن يستطيعوا السداد سيتكبدون رسوم فائدة من شأنها أن تمحو أي مدخرات قد حصلوا عليها من التسوق الذكي.

خصومات

أفادت مؤسسة «Credit.org» بأن بعض المتاجر توفر لفترات محددة خيارات جديدة تتيح للمتسوق خصومات كبيرة، ونظراً لأن مشهد التسوق عبر الإنترنت يتطور دائماً، فمن الأفضل البحث عن معلومات جديدة، كما ينبغي التعرف إلى السياسات المتعلقة بالمكافآت أو برامج الولاء التي يمكن ربطها بالحساب عبر الإنترنت، وسيساعد ذلك المتجر على معرفة أنواع العناصر التي يكثر شراؤها، ويقدم لها القسائم والخصومات المناسبة.

- بعض تطبيقات المتاجر تنبه المستهلك للحصول على صفقة أفضل إذا كان السعر مرتفعاً.

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